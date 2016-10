Muslim-Portal.Net informiert mit News, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon zu Muslimeen und zum Islam!

(firmenpresse) - Ein Muslim (arabisch muslim), auch Moslem, ist ein Angehöriger des Islam.



Wörtlich bedeutet das Wort "der sich (Gott) Unterwerfende" oder "sich (Gott) Hingebende", analog zu "Islam - Hingabe (an Gott)".



Die Zahl der Muslime weltweit wird auf 1,57 Milliarden geschätzt. Damit sind sie nach den Christen die zweitgrößte Religionsgemeinschaft.



Der Begriff Muselman, fälschlich auch "Muselmann", gilt im Deutschen als historisch-literarisch bis veraltend, gehört aber in Formen, die an diesen Begriff anklingen, in mehreren anderen Sprachen, darunter auch solchen islamisch geprägter Länder, zum aktuellen Sprachgebrauch (z.B. französisch musulman, türkisch Müslüman, persisch musilman). Der Begriff "Mohammedaner" gilt hingegen als nicht mehr zeitgemäß.



Die Anzahl der Muslime wird in Deutschland anhand der Herkunft und der Mitgliedschaft in islamischen Vereinen geschätzt, da der Islam nicht in öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften organisiert ist, in denen Muslime eingeschriebenes Mitglied sind. Der Islam kennt keinen mit der Kirchenmitgliedschaft vergleichbaren Status.



Muslim ist, wer das islamische Glaubensbekenntnis (arabisch Schahada) im vollen Bewusstsein spricht. Bindend ist es nach islamischen Recht, wenn er dies vor zwei volljährigen muslimischen Zeugen spricht. Jeder kann dieses aber auch allein aussprechen.



Nach islamischem Selbstverständnis ist jedes Neugeborene ein Muslim (siehe Fitra) und wird gegebenenfalls erst später durch äußere Einflüsse (z. B. Erziehung) vom islamischen Glauben abgebracht. Mit dem Eintritt in die Geschlechtsreife bekunden auch sie dies durch das Sprechen des Glaubensbekenntnisses (u. a. bei jedem Gebet).





Muslim ist, nach islamischem Selbstverständnis, ein Monotheist, der Mohammed als letzten Propheten Gottes (Allahs) anerkennt. Orthodoxe Muslime glauben daran, dass der Koran das offenbarte Wort Gottes ist, das Mohammed durch den Erzengel Gabriel übermittelt wurde



