Danlaw benennt HiRain als Wiederverkäufer der Mx-Suite(TM) in China

(ots) - Danlaw Inc. (Danlaw), globaler

Anbieter von Automobilelektronik und eingebetteten Techniklösungen,

gibt eine strategische Partnerschaft mit HiRain Technologies Co. Ltd.

Inc. (HiRain) bekannt, einem führenden Anbieter von

Entwicklungswerkzeugen und Elektronikprodukten für Automobile der

chinesischen Autoindustrie. Chinesische OEMs und Lieferanten für den

Automobilbereich können sich nun der Vorteile schnellerer und

gründlicherer automatisierter Tests integrierter Software der

elektronischen Steuereinheiten (ECU) von Automobilen erfreuen.



"Die Produkte von Danlaw ergänzen die langjährige Fachkenntnis des

chinesischen Automobilmarkts von HiRain. Unsere Kunden können jetzt

schneller und mit örtlicher Fachkenntnis vollständige Verifizierung

ihrer Elektronik vornehmen", sagte Liang Shao, Manager des Bereichs

Control & Visualized Simulation von HiRain.



Das Testwerkzeug der Mx-Suite für integrierte Software hilft

Lieferanten von ECU-Modulen für Autos, ihre Produkte effizienter und

mit höherer Qualität herzustellen als mit herkömmlichen Methoden.

Durch intuitive Grafiken werden Softwareanforderungen zusammen mit

Leistungskriterien und Toleranzen problemlos dokumentiert, was die

Bestätigung von Software vereinfacht. Das Werkzeug bietet

Verfolgbarkeit - von den Spezifikationen über die Konstruktion bis

hin zu Tests. Techniker können Entwicklungskonzepte mit virtuellen

Prototypen entwickeln, noch bevor Elektronik verfügbar ist. Die

Mx-Suite validiert Modelle (MIL), testet von Entwicklern geschriebene

oder Autocode-Software (SIL) und führt Tests mit Bench- und

Hardware-in-the-Loop (HIL) Ausrüstungen durch. Danlaw liefert

Werkzeuge, Schulungen und professionelle Dienstleistungen, damit



seine Kunden die Vorteile der Mx-Suite optimal nutzen können. Die

Mx-Suite kann bei Karosserie, Getriebe, Sicherheit und

Infotainment-Systemen umfassend genutzt werden.



"HiRain hat eine lange Erfolgsgeschichte der Entwicklung von

Fahrzeugkomponenten und verfügt über große technische Fachkenntnis,

um das Testwerkzeug von Danlaws Mx-Suite bei seinem großen

Kundenstamm zu unterstützen", sagte Dan McClung, Vizepräsident für

den Bereich Operations bei Danlaw. "Wir werden zudem bei

Technikprojekten in China zusammenarbeiten und Kunden weltweit mit

den jeweiligen Stärken unserer Firmen unterstützen."



ÜBER HIRAIN



HiRain Technologies wurde 1998 gegründet und ist zu einem der

führenden chinesischen Anbieter für Entwicklungswerkzeuge,

Elektronikprodukte für den Automobilbereich sowie Beratungs- und

Schulungsdienstleistungen herangewachsen. Derzeit verfügt HiRain über

neun Niederlassungen in großen Städten in China, darunter zwei

Herstellungseinrichtungen in Beijing und Schanghai.



ÜBER DANLAW



Danlaw ist weltweit führend bei Elektronik für Fahrzeugvernetzung

und Automobilelektronik. Unsere Familie aus 800 Mitarbeitern lebt die

Schaffung innovativer Technik für einige der weltweit größten

Fahrzeughersteller. Vor dreißig Jahren konzipierten wir Software für

das erste elektronische 8-Bit-Motorsteuergerät und wir arbeiten

weiter an der Entwicklung zukunftsträchtiger Technik. Wir

konzentrieren unsere Bemühungen auf Forschung und Entwicklung, um den

sich schnell ändernden Branchenanforderungen einer zunehmend

vernetzten Welt einen Schritt voraus zu sein. Danlaw ist für

bahnbrechende Technik, effiziente Entwicklung und adaptive Lösungen

für dynamische Umgebungen bekannt. Unsere Engineering Solutions Group

bietet Lösungen für die Entwicklung integrierter Systeme, die Prüfung

integrierter Steuereinheiten (Embedded Control Unit - ECU), von

Kommunikationsnetzen für Fahrzeuge und eingebetteten

Softwareentwicklungswerkzeugen an.







