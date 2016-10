Stuttgarter Nachrichten: Ceta

(ots) - Wenn schon ein wallonischer Regionalfürst Sand

in das ohnehin knirschende EU-Getriebe streuen kann, weil seine

Föderalregierung Belgiens Premier kein Mandat für die Unterschrift

des Handelsabkommens geben will und weitere Nachbesserungen bei den

Schiedsgerichten fordert; wenn sich Europa überrascht, aber

wissentlich in der Tiefe des politischen Raums verzettelt, dann ist

das ein Armutszeugnis auf ganzer Linie. Wer will schon mit Brüssel

internationale Verträge aushandeln, wenn sich die Gemeinschaft

bereits von regionalen Parlamenten ausbremsen lässt. Die

kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland jedenfalls nicht. Sie

sieht derzeit keine Chance für das Freihandelsabkommen Ceta. Welch

eine Blamage für die EU.







