Rheinische Post: Ungarns Außenminister bewertet Einwanderung als negativ

(ots) - Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó

lehnt eine europäische Einwanderungspolitik ab. Probleme etwa bei der

Überalterung der Gesellschaft oder auf den Arbeitsmärkten ließen sich

nicht dadurch bekämpfen, dass die EU Migranten aufnehme, sagte

Szijjártó der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Diese Probleme

müssen wir lösen, nicht neue schaffen durch mehr Migranten", sagte

der Minister. Ungarn werde sich in diesem Punkt nicht umstimmen

lassen: "Wenn europäische Länder sagen, Migration ist gut, so sagen

wir: Sorry, das glauben wir nicht", sagte Szijjártó.



