Rheinische Post: Verkehrsausschuss-Chef erwartet BER-Eröffnung erst für 2018

(ots) - Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im

Bundestag, Martin Burkert (SPD), hält die Eröffnung des Berliner

Pannenflughafens BER erst 2018 für möglich. "Nach meiner Besichtigung

der BER-Baustelle rechne ich nicht mit der geplanten Eröffnung im

vierten Quartal 2017", sagte Burkert der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Im ersten Halbjahr 2018 könnte

es soweit sein", sagte Burkert. Derzeit seien 73 Prozent des

Flughafens fertiggestellt, der Probetrieb stehe aber noch aus. Mit

Blick auf den überlasteten Hauptstadtflughafen Tegel warnte Burkert

zudem vor möglichen Winterschäden an den maroden Rohrsystemen.

"Derzeit sind die Wasserleitungen die Achillesferse von Tegel. Kommt

es im Winter etwa durch Frost zu einem Wasserrohrbruch, wäre das der

GAU", sagte der SPD-Verkehrspolitiker. Dann trete ein Notfallplan in

Kraft, und das gesamte Fluggastaufkommen müsste über die Flughäfen

Schönefeld, Dresden und Leipzig abgewickelt werden, so Burkert.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.10.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415544

Anzahl Zeichen: 1331

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung