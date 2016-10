DATARECOVERY® Datenrettung: Erfolgreiche it-sa 2016 mit über 10.000 Besuchern in Nürnberg

IT-Security Themen und Datenrettungsanforderungen werden immer komplexer

DATARECOVERY®Datenrettung in Nürnberg, it-sa 2016

(firmenpresse) - Die in Nürnberg stattgefundene IT-Sicherheitsmesse it-sa endete am 20.10.2016 mit einem Besucherrekord. Mehr als 10.000 Fachbesucher kamen nach Nürnberg um sich über Themen rund um die IT-Sicherheit zu informieren.

DATARECOVERY® verzeichnet erfolgreiche Messe

Das Datenrettungsunternehmen DATARECOVERY® aus Leipzig ( https://www.datarecovery-datenrettung.de ) war in Nürnberg an Stand 12.546 vor Ort.

"Wir hatten viele interessante und erfolgreiche Gespräche mit IT-Systemhäusern und mit IT-Verantwortlichen aus der Industrie und sind mit dem Ergebnis der Messe sehr zufrieden.", so Geschäftsführer Jan Bindig, der in Nürnberg mit vor Ort war.

Datenrettungsbranche im Wandel - B2B Markt im Wachstum

Die Anforderungen an das Produkt bzw. die Leistung Datenrettung steigen stetig. War es vor einigen Jahren noch besonders wichtig, Festplatten und deren mechanische Beschädigungen zu reparieren, stehen die Datenretter von heute vor neuen Herausforderungen.

Immer häufiger vorkommende Verschlüsselungen (auf Hard- und Softwareebene) sowie komplexere Architekturen innerhalb von Storage- und virtuellen Systemen sind nur ein Teil des Wandlungsprozesses.

Datenretter sind nicht mehr nur durch das Vorhandensein von Reinräumen zu klassifizieren, sondern in erster Linie durch das vorhandene Know-how, was nicht durch Out of the Box Lösungen oder standardisierte Softwaretools kompensierbar ist.

"Vor allem kleine Unternehmen mit meist nur einem Techniker setzen beispielsweise auf Produkte des russischen Herstellers Acelab, die in einigen Fällen durchaus erfolgreich verwendet werden können. Hat man es jedoch mit proprietären Systemen wie es im Storage Bereich häufig der Fall ist, zu tun, werden Standardlösungen nicht den Anforderungen gerecht.", so Lars Müller aus dem Leipziger Zentrallabor von DATARECOVERY®.

DATARECOVERY® hat sich langfristig mit der Entwicklung eigener Technologien auf die wachsenden Anforderungen vorbereitet und ist stetig mit der Weiterentwicklung beschäftigt. Enterprise Speichermedien gehören mittlerweile zu den am häufigsten angefragten Speichersystemen bei Datenrettungsaufträgen durch Unternehmen.

Kommentare zur Pressemitteilung