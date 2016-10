Leseprobe aus Sams Weihnachtsgeschichte von Linda Marie Haupt

Dieser Geruch! Es wohnten Menschen da. Und Hunde! Auch der Geruch von Katzen kam ihnen in die Nasen. Sam war auf der Hut, denn all diese Gerüche kannte er, sie erinnerten an … an was nur?

Ja, an Perreras! Aber irgendetwas war anders.

Aufgeregt lief Sam hin und her und prüfte so die Umgebung. Dann wusste er: Es fehlte der Geruch nach Angst und Tod! Alles hier roch freundlich und der Duft von Futter stieg in seine Nase.

Es war so verführerisch.

Sam drehte sich um, um sich mit Shila zu beraten, was sie nun tun sollten. Doch als er sich umsah, erschrak er fürchterlich. Shila lag am Boden und rührte sich kaum. Nur manchmal jaulte sie ein wenig, um gleich darauf wieder einzuschlafen. Nun bekam es Sam richtig mit der Angst zu tun. So schnell er konnte, und ohne weiter zu überlegen, rannte er zu dem Haus und bellte, so laut er konnte. Seine Stimme überschlug sich vor Panik und er rannte hin und her … „Hilfe, Hilfe, bitte helft uns doch!“

© Linda Marie Haupt



Buchbeschreibung:

Sam lebt auf einer Insel, er ist ein Straßenhund und hat schon einige schlimme Erlebnisse hinter sich. Da trifft er auf eine Hundedame und die beiden beschließen nun ihren Weg gemeinsam zu gehen.

Doch das Schicksal macht es ihnen nicht leicht.

Das Buch ist ein Wendebuch, der gesamte Text ist sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Das ideale Kinderbuch zum Üben der Sprache.

Taschenbuch: 64 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (14. Oktober 2016)

Sprache: Englisch, Deutsch

ISBN-10: 3903161314

ISBN-13: 978-3903161313



Über die Autorin:

Linda Marie Haupt wurde im Mai 1959 in Remscheid, NRW geboren, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Vor drei Jahren zogen ihr Mann und sie aus gesundheitlichen Gründen nach Mallorca. Schon seit ihrer Kindheit liebte sie das Lesen, mit dem Schreiben begann sie jedoch erst, seit sie auf der Insel lebten. Ausschlaggebend war der Beginn, sich privat im Tierschutz zu engagieren. Dafür hat die Autorin ihre erste Geschichte geschrieben ... und "Blut geleckt". Es folgten Kurzgeschichten, Gedichte, im Genre Fantasie, Lyrik, Prosa, aber durchaus auch kritische Themen. Linda Marie Haupt ist mittlerweile Mitautorin von neun Anthologien. Und im Januar ist auch endlich ihr erstes eigenes Buch im Telegonos-Publishing Verlag erschienen: "Magie"



Ganz neu, und schon weihnachtlich, ist "Rudolf mit der blassen Nase", vom Edtition Trailer Spot- Der Verlag.

https://www.amazon.de/Linda-Marie-Haupt/e/B012AWJVPK/ref=dp_byline_cont_book_1



