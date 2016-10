bioscan-swa BASIS Seminar am 26.11.2016, 9-17 Uhr

bioscan-swa Basis - Seminar in Büdingen für Ärzte, Heilpraktiker u.a. Gesundheitsexperten sowie Interessierte

(firmenpresse) - Modernste Diagnostik auf Zellebene versetzt uns binnen 60 Sekunden in die Lage, einen umfassenden Vitalstatus zu bestimmen. lm Unterschied zur Labordiagnostik wird kein Blut entnommen und zur Analyse eingeschickt. Nach einer Spektralanalyse wird das Messergebnis sofort in der Auswertung präsentiert.

Das bioscan-swa Basisseminar vermittelt die Grundlagen zum Verständnis und zur Arbeit mit diesem innovativen Diagnose Tool, was allein in Deutschland bereits mehr als 1.000 Ärzte, Heilpraktiker und andere Gesundheitsexperten nutzen.





Seit 1976 arbeite ich im Dienste der Menschen und deren Gesundheit.



Nach zunächst klassischem Werdegang in der Schulmedizin habe ich durch eigene Erfahrung im Jahre 1979 die Bedeutung der naturheilkundlichen Möglichkeiten kennen und schätzen gelernt.



Gleichzeitig ist mir klar geworden, dass die Reparaturmedizin Grenzen hat und es durchaus Sinn macht die Gesundheit der Menschen mit ausschließlich auf Natur orientierten Möglichkeiten präventiv zu fördern – also lange bevor die Reparaturmedizin zum Zuge kommt.



Dazu gehört natürlich eine ganzheitliche, heutzutage computergestützte Diagnostik, in diesem Fall bioscan-swa.

Praxis für integrale Prävention

