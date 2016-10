Rezepte, Geschichten, Illustrationen, Witze und Reime

Kulinarisch trifft Geschichten. In „Kummers Schlemmerkochbuch“ finden Sie nicht nur leckere Rezepte, sondern auch lustige Geschichten, Illustrationen Witze und Reime rund ums Kochen.

(firmenpresse) - Kulinarisch trifft Geschichten. In „Kummers Schlemmerkochbuch“ finden Sie nicht nur leckere Rezepte, sondern auch lustige Geschichten, Illustrationen Witze und Reime rund ums Kochen.



Wissen Sie z.B. wo es nach Koriander geht? Kennen Sie die Möhrengeschichte? Was ist ein maskierter Pfannkuchen? Kennen Sie die Verschwörung der Kalorien? Oder wussten Sie, dass auch ein Kochlöffel traurig sein kann? Nein? All das und noch vieles mehr erfahren Sie in diesem etwas anderen Kochbuch.



Buchbeschreibung:

Das etwas andere Kochbuch!

In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:

Dem Kochen und Essen.

Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:

In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen.

Guten Appetit!

Taschenbuch: 116 Seiten

erlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3732231267

ISBN-13: 978-3732231263



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 2389 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 116 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 3 (27. Januar 2015)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B00CJKZL9Y

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Weitere Bücher der Autorin:

Willkommen zu Hause, Amy (Paperback), ISBN: 978-3-99049-854-5

Willkommen zu Hause, Amy (Hardcover), ISBN: 978-3-99049-855-2

Die Abenteuer des kleinen Finn, ISBN: 978-3-8448-1599-3

Kummers Kindergeschichten, ISBN: 978-3-7386-0100-8

Kummers Kindergeschichten 2, ISBN: 978-3-7392-3824-1

Mein Leben mit MS, ISBN: 978-3-9030-5642-8

Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2

Weihnachtsgeschichten … und noch mehr, ISBN: 978-3-7386-4553-8



Geschichten für Groß und Klein, ISBN: 978-3-7347-4942-1

Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1

Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2

Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]

BEST OF [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben Anthologien [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben 2 Bunt gemischt [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben 3 Kinder- und Jugendbücher [Kindle Edition]

http://brittasbuecher.jimdo.com/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.10.2016 - 09:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1415557

Anzahl Zeichen: 2864

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 22.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung