Eurojackpot geht mit 10,5 Mio. Euro erneut nach Nordrhein-Westfalen (FOTO)

(ots) -

Die deutsche Siegesserie geht weiter: Bei der Ziehung der Lotterie

Eurojackpot am gestrigen Freitag, dem 21. Oktober 2016 wurde erneut

ein deutscher Spielteilnehmer zum Multi-Millionär. Exakt

10.549.199,70 Euro gehen an einen glücklichen Gewinner aus

Nordrhein-Westfalen.



Eurojackpot-Chairman Andreas Kötter gratuliert: "Wir freuen über

einen weiteren deutschen Millionär. Nur eine Woche nach dem

Rekord-Gewinn von 90 Millionen Euro in Baden-Württemberg jetzt der

nächste Millionengewinn. Das zeigt: Bei Eurojackpot kann man Woche

für Woche Millionär werden."



Bei der gestrigen Ziehung wurden die Gewinnzahlen 14, 16, 28, 34

und 35 sowie die beiden Eurozahlen 3 und 9 gezogen. Neben dem

Multi-Millionär in der ersten Gewinnklasse gibt es gleich 6 weitere

Großgewinner in der Gewinnklasse 2. Neben einem weiteren deutschen

Spielteilnehmer stammen die Gewinner aus Nordwegen, Italien,

Dänemark, Finnland und der Tschechischen Republik gewinnen jeweils

220.977,10 Euro.



Andreas Kötter: "Die aktuelle deutsche Siegesserie beim

Eurojackpot ist schon beeindruckend, wenn man sich die Gewinner der

ersten Gewinnklasse im Jahr 2016 anschaut. Schließlich nehmen

inzwischen 17 europäische Länder an der Lotterie teil."



Jetzt stellt sich die Frage: Wird es am kommenden Freitag, dem 28.

Oktober in der dritten Ziehung in Folge einen Jackpot-Gewinner in der

ersten Gewinnklasse geben? In der nächsten Ziehung steht der Jackpot

erneut beim Grundbetrag von 10 Millionen Euro. Mitspielen kann man in

allen Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de.







