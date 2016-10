Mit SKODA zum Hessischen Film- und Kinopreis (FOTO)

(ots) -

- 27. Verleihung des renommierten Hessischen Film- und Kinopreises

- Jochen Schropp führte als Moderator durch die Gala in der Alten

Oper

- SKODA brachte die Gäste im VIP-Shuttle zum roten Teppich

- Aktuelles Bildmaterial abrufbar unter http://ots.de/tMkPQ



An Glanz, Glamour und Blitzlichtgewitter fehlte es nicht, als am

21. Oktober in Frankfurt am Main der Hessische Film- und Kinopreis

2016 verliehen wurde. Zur mittlerweile 27. Verleihung der 'hessischen

Oscars' kamen wieder zahlreiche Film- und Fernsehstars in die Alte

Oper.



Traditionell werden beim Hessischen Film- und Kinopreis

außergewöhnliche Leistungen aus den Bereichen Film und Fernsehen

ausgezeichnet. Bei der diesjährigen Ausgabe in der Hessenmetropole

war dies nicht anders: Bei der glamourösen Preisverleihung gehörten

unter anderem Klaus Maria Brandauer in der Kategorie ,Ehrenpreis des

Ministerpräsidenten' und Margarita Broich als ,Beste Schauspielerin'

zu den glücklichen Gewinnern. Sie stehen nun in einer Reihe mit

weiteren berühmten Darstellern wie Iris Berben, Heiner Lauterbach und

Hannelore Elsner, die bei der feierlichen Veranstaltung bereits einen

Preis vom Hessischen Ministerpräsidenten entgegennehmen konnten.



Wer eine der begehrten Trophäen beim Hessischen Film- und

Kinopreis entgegennehmen darf, hat es geschafft. Denn die

Auszeichnungen gelten in der Filmbranche als Indikator dafür, dass

die Preisträger national und international das Potenzial für weitere

Erfolge haben. Bei der Preisverleihung in Frankfurt indes wurden

neben eindrucksvollen Schauspielern und Filmproduktionen auch

erfolgreiche Drehbuchautoren, Drehbücher und Kinobetreiber geehrt,

die sich mit ihrem herausragenden Engagement um den Kulturstandort

Hessen verdient gemacht haben. Stars wie Heino Ferch, Jasmin

Tabatabai und Dunja Hayali durften bei den 'hessischen Oscars' nicht



fehlen und sorgten auf dem roten Teppich für Blitzlichtgewitter.



Zur stilvollen Atmosphäre trug auch in diesem Jahr SKODA mit einem

exklusiven Shuttle-Service bei. Zur Gala kamen die Gewinner,

Laudatoren und Juroren in eleganten SUPERB Limousinen. Der Hessische

Film- und Kinopreis ist eine der vielen renommierten Veranstaltungen

aus Film, Kunst und Musik, bei denen SKODA in diesem Jahr als

Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen beispielsweise die

Verleihungen der ECHO Musikpreise, das Filmfest Hamburg und der

Medienpreis der Kindernothilfe.



Hinweis an Redaktionen:

Aktuelles Bildmaterial abrufbar unter http://ots.de/tMkPQ







Pressekontakt:

Ulrike Plapp

Interne Kommunikation

Telefon: +49 6150 133 118

E-Mail: ulrike.plapp(at)skoda-auto.de



Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Skoda Auto Deutschland GmbH skoda-filmpreis-033.jpg skoda-filmpreis-031.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 22.10.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415562

Anzahl Zeichen: 3087

Kontakt-Informationen:

Firma: Skoda Auto Deutschland GmbH skoda-filmpreis-033.jpg skoda-filmpreis-031.jpg

Stadt: Frankfurt am Main/Weiterstadt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 147 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung