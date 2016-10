Stolpersteine auf dem Weg nach oben – wie frau sie wegräumt.

Warum Frauenkarrieren immer noch schwierig sind.



Vortrag von Karin Bacher mit anschließender Diskussion in der Börse Stuttgart, 14. November. Einleitung von Dr. Michael Völker, Chef der Börse Stuttgart



Gerade haben die DAX-Firmen im Aufsichtsrat die 30 Prozent-Grenze überschritten. Doch Diskussionen über die Frauenquote im Management und im Vorstand gehen weiter. Verschärft wird dies durch drohenden Fachkräftemangel, doch bewegen sich Firmen schnell genug?

(firmenpresse) - Einige Gender Diversity Projekte in Unternehmen scheitern. Warum und was Frauen tun können, um einen Kulturwandel mit anzutreiben sind die Fragen, die Management-Beraterin Karin Bacher seit Jahren umtreiben.



Zwei Jahrzehnte Erfahrung in Führungspositionen, viele tolle Managerinnen im Coaching und immer wieder diese Themen: Karriere – für welchen Preis? Kind gleich Karriereaus? Bin besser als andere und komme nicht weiter ... Die Diplom-Betriebswirtin plaudert aus der Praxis und untermauert durch viele Beispiele: Frauen haben noch einen langen Weg vor sich, auch wenn es heute mehr weibliche Führungskräfte gibt. Es gibt noch viel Luft nach oben.



Egal, ob Frauen am Anfang oder mitten in der Karriere stehen, es gilt, Verhaltensmuster aufzubrechen, Glaubenssätze neu zu definieren und Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Die erfahrene Beraterin und Trainerin gibt in Ihrem Vortrag praktische Tipps und Impulse. Eine anschließende Diskussion ist erwünscht.



Veranstaltung der FIM Regionalgruppe Stuttgart, am Montag, 14. November 2016 in der Börse Stuttgart, Einlass um 19:00 Uhr, Anmeldung hier: https://server107.der-moderneverein.de/portal/veranstaltungsmanager/index.php?MANDANT_KEY=b5dc0c9a1fcadcd325688c100c5eaac0



An diesem Abend wird der Chef der Boerse Stuttgart - Herr Dr. Michael Völter - persönlich in seinem Hause willkommen heißen. Seit dem 01. März 2015 ist Dr. Michael Völter Vorstand der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e. V. https://www.boerse-stuttgart.de/





















FIM e.V. ist die Vereinigung für Frauen im Management und als eingetragener Verein in ganz Deutschland aktiv. FIM sind ein Business-Netzwerk von und für Frauen mit Führungsverantwortung aus den unterschiedlichsten Branchen, das sowohl Unternehmerinnen als auch angestellte Managerinnen umfasst. Seit 2013 gibt es die Regionalgruppe Stuttgart, denn neben den großen internationalen Unternehmen wie Porsche, Daimler, Bosch & Co. gibt es in der Schwabenmetropole auch viele erfolgreich agierende Mittelständler. Weitere Informationen rund um FIM und die Regionalgruppe Stuttgart finden Sie unter: www.fim.de

Kostenpflichtige Veranstaltung für Mitglieder der FIM Deutschland, weibliche Interessentinnen. Presse frei, bitte anmelden beim Pressekontakt.

