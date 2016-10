Neuer ZDF-Spot zugunsten von UNESCO-Welterbe Museumsinsel und Humboldt Forum Berlin mit prominenter Besetzung (FOTO)

Ab Samstag, 22. Oktober 2016, wirbt ein ZDF-Spot für den Besuch

der weltberühmten Berliner Museumsinsel und macht neugierig auf das

geplante Humboldt Forum. Die Schauspieler Anna Loos und Christian

Berkel sowie die ZDF-Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali waren

sofort bereit, mitzuwirken.



Über ihr Motiv, beim Spot dabei zu sein, sagt Anna Loos: "Die

Museumsinsel ist ein Ort für die Seele und den Geist, solche Orte

gilt es in der heutigen Zeit zu fördern und zu schützen." Ähnlich

Christian Berkel: "Diese Insel und ihre Museen bieten Möglichkeiten

und Räume zum Innehalten, zum Verweilen, zum Krafttanken und zur

Inspiration. Wer sich darauf einlässt, geht verändert daraus hervor.

Dass das ZDF darauf aufmerksam machen will, ist sehr schön." Und

Dunja Hayali: "Kunst ist ein genauso verbindendes Element wie zum

Beispiel der Sport. Die Leidenschaft verbindet, und deshalb gilt es,

die Kunst und ihren Wert über die Kunstwerke hinaus zu bewahren und

eben zu bewerben."



Die Produktion des Spots erfolgte mit Bubbles Film GmbH unter der

Regie von Frank Nesemann. Er ist Teil der erfolgreichen

Medienpartnerschaft zwischen ZDF und Stiftung Preußischer

Kulturbesitz, die vor 15 Jahren begann. Im Rahmen der Vereinbarung

begleiten das ZDF und sein Partnersender 3sat publizistisch die

Arbeiten zur Erhaltung und Sanierung der weltberühmten Berliner

Museumsinsel - das Ensemble der fünf Kunsttempel, unter ihnen das

Pergamon-Museum und das benachbarte Humboldt Forum im

wiederaufgebauten Stadtschloss. Die Kooperation wurde gerade bis 2020

verlängert.



Teil der Medienpartnerschaft ist seit 2001 die

Langzeitdokumentation "Jahrhundertprojekt Museumsinsel", die von ZDF

und 3sat jährlich ausgestrahlt wird. ZDF-Kulturjournalistin Carola

Wedel berichtet am Samstag, 26. November 2016, 21.45 Uhr, in 3sat und



am Sonntag, 4. Dezember, 0.20 Uhr, im ZDF über das neue

Eingangsgebäude, das die Besucher der Museumsinsel in Empfang nehmen

wird: "Ein Eingang für die Ewigkeit - Stararchitekt David

Chipperfield baut in Berlin".



