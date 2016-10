Weltreise der MAGELLAN: Singles willkommen bei TransOcean

(firmenpresse) - Offenbach, 19. Oktober 2016. Einmal um die ganze Welt – Am 6. Januar 2017 bricht die MAGELLAN ab Amsterdam zu einer großen 121-tägigen Reise rund um den Globus auf. Bis zum 6. Mai stehen abwechslungsreiche Landausflüge in der Karibik, in Mittelamerika, der Südsee, Australien, Asien, im Indischen Ozean, Nordafrika sowie der Mittelmeerregion auf dem Programm. Die Buchung einer Zwei-Bett-Kabine ist schon ab 10.999 Euro pro Person zum Sparpreis möglich. Von diesem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis profitieren auch Alleinreisende, für die TransOcean Kreuzfahrten besondere Angebote bereithält: So ist eine Einzel-Innenkabine bereits ab 17.849 Euro, eine Einzel-Außenkabine ab 24.399 Euro buchbar.

MS MAGELLAN des britischen Veranstalters Cruise & Maritime Voyages (CMV), zu dem auch TransOcean Kreuzfahrten gehört, bietet auf neun weitläufigen Passagierdecks 726 komfortable Kabinen unterschiedlicher Größe und Ausstattung – hiervon insgesamt 150 Kabinen zur Einzelnutzung. Mit dem speziellen Single-Sparpreis-Angebot sparen Alleinreisende jedoch nicht nur bis zu 40 Prozent gegenüber dem vollen Preis, sondern kommen in den Genuss vieler auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Veranstaltungen. Bei einem Single-Cocktail zur Begrüßung sowie weiteren Treffen während der Kreuzfahrt haben Alleinreisende die Gelegenheit, Gleichgesinnte kennenzulernen. Zudem werden auf Wunsch in den Restaurants Tische für Alleinreisende angeboten, um die Planung gemeinsamer Aktivitäten zu erleichtern.

Während der rund vier monatigen Reise sorgen das internationale Flair der MAGELLAN, ein herzlicher Service sowie die ausgezeichnete Küche in drei verschiedenen Restaurants für einen unvergesslichen Aufenthalt. Aufgrund der guten Resonanz der Weltreise auf dem deutschen Markt – bereits über 100 deutschsprachige Gäste haben die Kreuzfahrt gebucht – steht Reisenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an Bord nicht nur eine deutsche Hostess zur Verfügung, sondern darüber hinaus auch ein vielfältiges Ausflugsprogramm mit deutschsprachigen Ausflügen.



Für Buchungen wenden sich Reisende an ihr Reisebüro oder das TransOcean-Serviceteam unter der Telefonnummer 069 800 87 16 50 oder per E-Mail unter info(at)transocean.de.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über TransOcean Kreuzfahrten

TransOcean Kreuzfahrten ist ein Markenname der South Quay Travel & Leisure Ltd, Teil der CMV Holdings London Ltd. und blickt auf mehr als fünf Jahrzehnte erfolgreicher Hochsee- und Flusskreuzfahrten auf dem deutschen Markt zurück. Die Marke präsentiert anspruchsvolle Flusskreuzfahrtschiffe sowie das 2010 aufwändig modernisierte Hochseekreuzfahrtschiff ASTOR. Das stilvolle Schiff mit der angenehmen Größe steht für klassische Kreuzfahrttradition. Auf insgesamt 7 weitläufigen Decks können bis zu 578 Passagiere in 289 Kabinen schönste Küsten und ferne Länder erkunden. Deutsch und Englisch als Bordsprache in der Sommersaison, eine ambitionierte Küche, ausgefeilte Routen mit maximalen Liegezeiten und der persönliche Service sind die Pluspunkte von MS ASTOR. Das Flusskreuzfahrtschiff BELVEDERE auf holländischen Wasserwegen, Rhein, Main und Donau sowie ausgewählte Reisen mit der SANS SOUCI ergänzen das Angebot einer sehr serviceorientierten und zugleich hoch komfortablen Art des Reisens auf dem Wasser. In Kooperation mit CMV bietet TransOcean zudem die 121-tägige Weltreise sowie weitere Routen der MAGELLAN an und hat auch diverse Reisen mit der COLUMBUS ins Programm aufgenommen.



