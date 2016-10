Kleingruppen-Reise zur Memel

(firmenpresse) - Schnieder Reisen führt seit mehr als 20 Jahren Touren in das Baltikum durch und bietet für 2017 erstmals eine neue Erlebnisreise an, die sich ausschließlich der Memel und ihrem Umland widmet. Die Litauen-Rundreise, die in einer Gruppe von maximal 13 Teilnehmern durchgeführt wird, gibt Einblick in das Leben im Memelland in früherer und heutiger Zeit, setzt sich mit den regionalen Besonderheiten auseinander und stellt außerdem seine tierischen Bewohner näher vor.

Die 9-tägige Litauen-Reise aus dem Programm des Baltikum-Spezialisten Schnieder Reisen kostet ab 959 Euro und wird 2017 zu drei Terminen angeboten. Im Preis enthalten sind die Unterkunft inklusive Frühstück, drei Abendessen, die durchgehende deutschsprachige Reiseleitung und ein umfangreiches Besichtigungsprogramm. Eine Bootsfahrt auf der Memel und über das Kurische Haff, eine Übernachtung auf einem Hausboot im Memeldelta, Verkostungen von regionalen Spezialitäten und Begegnungen mit Einwohnern, aber auch mit einem Ornithologen sind im Programm vorgesehen, außerdem zwei Wanderungen und eine Radtour.

Die Anreise kann über Schnieder Reisen hinzugebucht werden. Alternativ kann die Litauen-Reise als 12-tägige Reise mit Fähranreise gebucht werden.

Die Memel ist ein Fluss mit Geschichte, aber auch ein Naturparadies und vielfältiger Lebensraum für unzählige Vogelarten. Außerdem handelt es sich um ein ethnografisch und kulturell interessantes Gebiet.

Der Hamburger Reiseveranstalter Schnieder Reisen hat sich seit der Gründung 1922 zu einem ausgewiesenen Nordeuropa-Spezialisten entwickelt. Bereits seit den frühen 1990er-Jahren führt der Veranstalter Reisen nach Estland, Lettland und Litauen durch und war damit einer der Pioniere im Baltikum. Daneben finden sich aber auch Polen, Russland und Kaliningrad, Irland, Großbritannien und Skandinavien im Reiseprogramm. Das Angebot reicht von geführten und individuellen Rundreisen über Auto- und Motorradtouren, Rad- und Wanderreisen, Städtereisen, Schienen- und Flusskreuzfahrten sowie Erholungsurlaub auf der Kurischen Nehrung bis zu Sonderreisen zu den Themen Musik, Literatur oder Architektur. Darüber hinaus können über Schnieder Reisen auch Flüge, Fähren, Hotels und Mietwagen gebucht werden.

