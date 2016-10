REGENT SEVEN SEAS CRUISES®: COMPASS ROSE, DAS GRÖSSTE SPEZIALITÄTENRESTAURANT AUF SEE

(firmenpresse) - Southampton/ Frankfurt, 19. Oktober 2016. Regent Seven Seas Cruises® startet eine flottenweite Revolution im Bereich der Gourmet-Erlebnisse und verwandelt das emblematische Compass Rose in das größte Spezialitäten-Restaurant auf See. Das neue Konzept bietet Gästen Abend für Abend eine beispiellose, voll individualisierbare Genuss-Erfahrung mit einer unübertroffenen Vielzahl an Gourmet-Optionen. Damit verbindet das neue Compass Rose zwei Markenzeichen von Regent Seven Seas Cruises®: exquisite Gourmet-Speisen und unvergleichlichen personalisierten Service.

Dieser mutige und innovative kulinarische Ansatz verspricht den Gästen scheinbar endlose Kombinationsmöglichkeiten von Gerichten beim Dinner im Compass Rose. Zusätzlich kreiert der Executive Chef jedes Schiffs allabendlich neue Specials; so kommen mehr als ein Dutzend köstliche Appetithäppchen, Pasta-Gerichte und Vorspeisen zum Menü hinzu. Zum krönenden Abschluss wird das Compass Rose ein separates Dessert-Menü anbieten, bestückt mit Käsesorten aus aller Welt, handgemachter Eiscreme und ausgewähltem Gebäck, Kuchen, Streuselkompott und Soufflés.

„Auf dieselbe Art und Weise wie wir die Luxus-Kreuzfahrtindustrie verändert haben, indem wir die einzigen wahrhaftig all-inclusive Luxusreisen der Industrie angeboten haben, revolutionieren wir nun unsere kulinarischen Erlebnisse mit der Einführung des größten Spezialitäten-Restaurants auf See“, sagt Jason Montague, President und Chief Executive Officer von Regent Seven Seas Cruises®. „Unser Kulinarik-Team hat wirklich einzigartige Speisen für das Compass Rose kreiert, die mit diesem Grad an Individualisierbarkeit und Auswahl in der Regel nur in kleineren Restaurants zu finden sind. Wir haben dieses neue Menü-Konzept bei einigen Testkreuzfahrten im Laufe des Sommers erprobt und unsere Gäste zeigten sich begeistert.“

Die Menükarte des Compass Rose ist in zwei gleiche Teile aufgeteilt. Die linke Seite gibt Gästen die Möglichkeit, ihr Dinner voll zu personalisieren, während die rechte Seite sowohl den allabendlichen Specials als auch der Menü-Degustation mit mehreren Gängen gewidmet ist. Für den individualisierbaren Teil des Menüs wählen die Gourmets aus einer Liste an qualitativ hochwertigen Hauptgerichten, darunter Meeresfrüchte wie Hummer, Schrimps, Jakobsmuscheln, Lachs und Seezunge oder Fleischspezialitäten wie New York Strip Steaks, Filet Mignon, Lammkoteletts und Kalbsmedaillons.



Nach Auswahl der Zutaten können Gäste sich aussuchen, wie sie diese gerne zubereitet hätten – gegrillt, gebacken, gedünstet oder gebraten – und mit welcher Sauce sie ihr Gericht gerne garnieren würden, darunter Madeira-Trüffel, Kräutercreme, Hollandaise, grüner Pfeffer und Hickorybarbecue. Danach können sie aus mehr als einem Dutzend Beilagen ihre Favoriten wählen, zum Beispiel Lyonnaise-Kartoffeln, Kartoffelgratin, Süßkartoffel-Pommes Frites, sautierten Spinat, Rosenkohl oder grünen Spargel.

Um die Angebotspalette noch zu vergrößern, stellt der Executive Chef eines jeden Schiffs eine Karte mit besonderen Appetithappen und Speisen zusammen. Da das Compass Rose den Hauptspeisesaal der Schiffe bildet, werden jeden Abend wechselnde Specials auf der Karte stehen, darunter beispielsweise Kalbsmedaillons Oscar, geschmortes Steinbuttfilet, Kornisches Brathuhn, Grillente auf Peking-Art und gebratener Mahi Mahi.

Als Abschluss des Gourmet-Abends offeriert das Compass Rose den Gästen jeden Abend ein Dessert-Menü voller üppiger Köstlichkeiten. Darin finden sich nicht nur die feinsten Käsesorten der Welt wieder, serviert mit einem Glas Portwein, ausgewählten Crackern und Baguette, sondern auch süße Speisen wie handgemachte Eiscreme und Sorbets. Der Chef-Konditor des Schiffs wird außerdem allabendliche Specials zubereiten wie tansanischen Schokoladenkuchen, Mandelkrokant, Bananas Foster und Wiener Apfelstrudel.

„Die Gastronomie-Teams an Bord unserer Schiffe konnten unseren Gäste auch bisher alle besonderen kulinarischen Wünsche mit Vorankündigung erfüllen“, sagt Bernhard Klotz, Senior Director of Culinary für Regent Seven Seas Cruises®. „Das neue Menü des Compass Rose aber ist so umfassend und personalisierbar, dass die Gäste ihre speziellen gastronomischen Gelüste nun nicht mehr vorbestellen müssen – unsere Chefköche können ihre Herzenswünsche à la minute zubereiten.“

Zusätzlich zum Dinnermenü erfindet Regent Seven Seas Cruises® auch das Mittagsmenü des Compass Rose auf den Schiffen Seven Seas Navigator, Seven Seas Voyager und Seven Seas Mariner neu. Zur Feier des neuen Flottenmitglieds Seven Seas Explorer, wird das Compass Rose der anderen drei Schiffe zum Lunch eine Auswahl an Gerichten der Spezialitätenrestaurants der Seven Seas Explorer – Prime 7, Chartreuse und Pacific Rim – anbieten. Wie auch das Dinner-Menü, wird die Mittagskarte täglich aktualisiert und die Gäste mit Vorspeisen wie dem Croque-Monsieur und Croque-Madame des Chartreuse, der aromatischen Ente des Pacific Rim und dem Gelbflossenthunfischsalat des Prime 7 verwöhnen.

Die Gäste der Seven Seas Explorer und der Seven Seas Navigator erhalten während einer mehrwöchigen Testphase einen Einblick in das neue Menü des Compass Rose. Danach wird es als Standard-Menü der beiden Schiffe langfristig übernommen. Das Menü debütiert am 9. November 2016 auf der Seven Seas Voyager und am 13. Mai 2017 auf der Seven Seas Mariner, jeweils nach den geplanten Aufenthalten der beiden im Schiffe im Trockendock.

Über Regent Seven Seas Cruises®

Regent Seven Seas Cruises® ist die Luxus-Reederei mit dem umfassendsten All-Inclusive-Angebot der Welt und einer Flotte, die weltweit 375 Destinationen ansteuert. Das neueste Mitglied der Flotte, die Seven Seas Explorer, ist am 20. Juli ausgelaufen und wird als das wohl luxuriöseste Schiff auf den sieben Weltmeeren präsentiert. Führend im Bereich der Luxus-Kreuzfahrten, beinhalten die Preise Unterbringung in Suiten, hochgradig persönlichen Service, hervorragende Gastronomie, feine Weine und Spirituosen, Besichtigungstouren in jedem Hafen, alle Trinkgelder, ein Luxushotel-Paket vor Fahrtantritt für Gäste in Concierge Suiten und höheren Kategorien und unbegrenzte WLAN-Nutzung.

Regent Seven Seas Cruises® befindet sich inmitten eines 125 Millionen Dollar umfassenden Renovierungsprojekts, das die Eleganz der gesamten Flotte auf den Standard der Seven Seas Explorer heben wird. Das neue Innendesign debütierte im Sommer 2016 auf der Seven Seas Navigator. Die Seven Seas Voyager wird im Oktober runderneuert, während die Renovierung der Seven Seas Mariner für April 2017 geplant ist.



