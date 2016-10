Die richtige Arbeitskleidung für den Winter finden

Die richtige Winterkleidung entdecken!

(firmenpresse) - Die kalte, nasse und windige Jahreszeit steht bevor, und Sie bleiben von der Arbeit im Außenbereich nicht verschont? Dann ist es umso wichtiger, dass Sie sich für den Winter richtig kleiden, damit Sie gut geschützt sind und nicht krank werden.



Im Winter eignet sich vor allem Arbeitskleidung sehr gut, welche wasserdicht und atmungsaktiv zugleich ist. Selbstverständlich sollte sie auch winddicht sein.



Für sehr kalte Wintertage sind auch Thermo Arbeitshosen und Thermo Arbeitsjacken optimal geeignet. Verschiedene Winterjacken finden Sie unter https://www.arbeitsschutz-direkt.eu/Winterjacken. Oftmals werden unter den Arbeitsjacken auch Pullover oder sogenannte Hoodies getragen, allerding sollten Sie hierbei beachten, dass wenn Sie zuviel Pullis oder Kapuzenshirts unter der Winterjacke zusätzlich tragen, dass die Bewegungsfreiheit dadurch ein wenig eingeschränkt wird. Es sollte maximal ein T-Shirt, ein Pullover und eine Winterjacke getragen werden.



In den Online-Shop www.arbeitsschutz-direkt.eu finden Sie in der Kategorie Winterarbeitshosen unter anderem auch gefütterte Latzhosen, welche im Winter schön warm geben. Ob man in der kühlen Jahreszeit eine Bundhose oder Latzhose trägt, ist von der Arbeitstätigkeit und vom persönlichen Geschmack abhängig.



Kleiden Sie sich auch an kalten Arbeitstagen richtig, um Ihre volle Leistung zu erbringen und trotz schlechtem Wetter Spaß an der Arbeit im Außenbreich zu haben!







In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Arbeitsjacken, Arbeitshosen und Winter Sicherheitsstiefel für die bevor stehende kalte Jahreszeit.



Bei Frage stehe wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

