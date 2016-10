Immobilien Marktbericht Kölner Norden 2016 - Citak Marktanalyse

Die Citak Immobilien e.K. veröffentlicht den zweiten eigenen Immobilien-Marktbericht für Köln-Nord.

(firmenpresse) - Das Maklerunternehmen Citak Immobilien e.K. mit Sitz in Köln-Nippes ist im März 2008 von Herrn Hakan Citak gegründet worden. Spezialisiert ist das Immobilienmaklerunternehmen auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Wohn- Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern im Kölner Norden. Zudem Spezialist für Kapitalanlageimmobilien im gesamten Nordrhein-Westfalen.



Als Experte für die Kölner Stadtbezirke Chorweiler und Nippes mitsamt allen 19 Stadtteilen, wurde der 2. eigene Immobilienmarktbericht für Köln Nord erstellt. Hierbei wurde ein sehr großer Wert darauf gelegt, dass dieser Marktbericht nicht nur Angebots- und Verkaufspreise aufzeigt, sondern auch erste Informationen zu den Stadtteilen selbst enthält. Die einzelnen Stadteile wurden beschrieben, Trends aufgezeigt und eigens Stadteilvideos zu den jeweiligen Veedel produziert. Weiterführende Informationen zu den Stadteilen im Kölner Norden selbst sind auf der Citak Immobilien Homepage zu finden.



Im Vorwort äußert sich Hakan Citak wie folgt zur Marktentwicklung im Kölner Norden.

Was macht den Kölner Norden eigentlich immer attraktiver? Fragt man die Bewohner, wird manchmal berichtet: "Wenn man erzählt, dass man aus dem Kölner Norden kommt, heißt es oft: Ach so, aus Chorweiler? Oder wenn man sagt, dass man in Worringen wohnt, heißt es auch: Gehört denn das noch zu Köln? Das hat dann einen gewissen Unterton".



Dabei ist der Großteil des Bezirkes Chorweiler ländlich geprägt und weist einen sehr hohen Freizeitwert auf. Im Zusammenspiel mit dem städtisch geprägten Stadtbezirk Nippes sind die beiden Bezirke ein unschlagbares Team. Städtebauliche Planungen gehören mittlerweile zum Programm. Dazu zählen die Verbesserung der Infrastruktur, besonders die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie bessere Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung. So wird der Kölner Norden weiter zusammenwachsen, davon bin ich sehr überzeugt.





Der Kölner Norden wurde bisher immer unterschätzt, unterbewertet und auf der Beliebtheitsskala nicht so hoch angesiedelt. Dies ändert sich zunehmend! Zugegeben, etwas langsamer im Vergleich zu anderen Stadtbezirken, jedoch ist der Trend deutlich erkennbar.



Dies sieht man insbesondere am gestiegenen Kaufinteresse für Immobilien im Kölner Norden; hier gibt es noch 'bezahlbare' Immobilien. Ich werde nicht vergessen, wie ein Kunde von uns vergeblich 2 Jahre lang eine bezahlbare Immobilie in Köln-West suchte und dann eine Immobilie durch uns in Heimersdorf erworben hat. Es war die richtige Entscheidung, da er für eine vergleichbare Immobilie sehr viel Geld eingespart hat. Mein eigener Werdegang bzgl. der Immobiliensuche verlief ähnlich, wobei für mich nur der Kölner Norden in Frage kam, da ich bereits hier wohnte und auch mein Unternehmen hier angesiedelt ist.



Wo sind wir nun heute mit den Immobilienpreisen im Kölner Norden angekommen? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir als Experte für den Kölner Norden unseren zweiten Marktbericht für Sie erstellt. Dieser soll Ihnen einen Einblick in dort allgemeingültige Immobilienpreise geben.



Alle Veedel, alle Zahlen, Daten und Fakten sowie Stadtteilvideos enthält die Citak-Marktanalyse 2016.













http://www.citak-immobilien.de



Das Makler-Unternehmen Citak Immobilien ist bereits im März 2008 gegründet worden. Spezialisiert sind die Makler auf den An- und Verkauf von privatgenutzten Immobilien wie Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Bei der Vermarktung dieser Immobilien arbeitet

das Unternehmen mit innovativen und professionellen Marketinginstrumenten wie

z.B. Erstellung von hochwertigen Immobilienfilmen bzw. 360° Panoramatouren für virtuelle Rundgänge.



Citak Immobilien in Köln wurde bereist mehrfach ausgezeichnet und zählt seit 2014, 2015 auch 2016 zu den 1000 TOP-Immobilienmaklern Deutschlands und zu den BEST PROPERTY AGENTS weltweit, insbesondere zu den besten Maklern in Köln.



Citak Immobilien e.K.

Yorckstraße 12, 50733 Köln

Firma: Citak Immobilien e.K.

Ansprechpartner: Hakan Citak

Stadt: Köln

Telefon: 0221-29887120



