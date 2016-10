Die Wiedergeburt des Wandertrends

Die Wiedergeburt des Wandertrends

(firmenpresse) - Wandern galt als bis vor kurzem außer Mode. Insbesondere jüngere Generationen standen diesem Sport mehr als skeptisch gegenüber, weil die (langweiligen) Familienausflugsbilder von damals im Kopf noch stark präsent waren.



Die Zeiten ändern sich rapide. Und jetzt erfreut sich das Wandern einer stetig wachsenden Beliebtheit. Von Jahr zu Jahr.



Parallel zum Wandertrend wird die Sportmedizin Zeuge einer anderen Entwicklung. Knieschmerzen zählen beim Wandern zu den häufigsten Beschwerden. Doch woran liegt es, dass das Knie der erhöhten Belastung beim Wandern vermeintlich nicht standhält? Und warum erfahren auch jüngere Generationen beim Wandern Knieschmerzen?



Die Anatomie des Knies:



Bereits in einer groben Darstellung wird deutlich, wie komplex das Kniegelenk aufgebaut ist. Das Knie ist nicht nur das größte Gelenk des Körpers. Als wichtiger Dreh- und Angelpunkt unserer Körpers bildet das Knie ein Zentrum des menschlichen Bewegungsapparates.



Außerdem verlaufen im Schutz der Kniekehle viele zentrale Blut- und Nervenbahnen, die die Beine mit dem Rumpf verbinden.



Der Gelenkkörper des Knies besteht aus dem Oberschenkel, der Wade sowie der Kniescheibe. Das Kniescheibengelenk vorne sowie das Kniekehlengelenk hinten stellen zusammen das Zentrum des Gelenkes dar.



Die von Muskeln ummantelten Seitenbänder halten die Gelenke zusammen und verleihen dem Knie Stabilität. Die Gelenkpfannen schmiegen sich naturgemäß nicht einwandfrei aneinander an. Deshalb dient der Meniskus als Stoßdämpfer und nimmt so dem Gelenk die ständige Belastung bei der Bewegung ab. Im Knieinnenraum unterstützt der elastische Gelenkknorpel somit die Menisken tatkräftig.



Wenn das Knie schmerzt:



Während das Knie beim Bergaufgehen kaum gefordert wird, ist es beim Bergabgehen in steilem Gelände außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt. Denn auf dem Weg ins Tal wird das Kniegelenk über einen längeren Zeitraum in steilem Winkel ungewohnt stark belastet. Dies erhöht den Druck im Innenraum des Gelenkes.





Dass die Menisken sowie der Gelenkknorpel ihre Dämpfer-Funktion dann nicht mehr optimal ausführen können, kann mehrere Ursachen haben.



Altersbedingte Schmerzen:



Abnutzungen der Gelenke und altersbedingte Gelenkbeschwerden sind oft die Ursache, wenn Senioren beim Wandern Knieschmerzen bekommen. Im Alter verliert der Knorpel beispielsweise an Elastizität und kann die Erschütterungen beim Bergabgehen nicht mehr ausreichend ausgleichen.



Chronische Entzündungen der Gelenke - wie die Arthrose - sind außerdem oft Auslöser dafür, dass ältere Genrationen beim Wandern Knieschmerzen haben.



Woher rühren die Schmerzen bei jungen Leuten?



Die ungewöhnlich starke Belastung des Kniegelenkes über einen längeren Zeitraum hinweg kann jedoch auch bei Jüngeren mit scheinbar gesunden Kniegelenken zu Beschwerden führen.



Zum einen sind vorhergehende Sportverletzungen, wie der berühmte Meniskusriss, Auslöser für Schmerzen beim Bergabgehen. Zum anderen überschätzen gerade junge Leute oft die enorme Kraft, die beim Bergabgehen auf dem Kniegelenk lastet.



Besonders bei Menschen, die im täglichen Leben eher selten sportlich aktiv sind, machen sich die Kniegelenke bei längeren Märschen ins Tal bemerkbar. Dies liegt daran, dass die am Knie umgebenden Muskeln diesen Kraftaufwand nicht gewöhnt sind und ermüden bei anhaltender Belastung. Demzufolge wird gleichzeitig die Stabilität des Kniegelenkes verringert, der Druck auf den Knieknorpel erhöht und das Risiko vor Zerrungen steigt.



Richtig bergab gehen:



Auch kommt es auf die richtige Lauftechnik an, wenn man den Weg ins Tal bestreitet, um beim Wandern Knieschmerzen vorzubeugen. Bei jedem Schritt sollte man von der Ferse bis zur Zehenspitze abrollen, um so die natürlichen Stoßdämpfer des Kniegelenks zu entlasten. Eine gerade Haltung, sowie die Unterstützung des Bewegungsablaufes durch die Arme, sind weitere Tipps zum schonenden Wandern.



Federleicht Wandern mit dem richtigen Schuhwerk:



Gute Schuhe sind die erste Anschaffung, in die man investieren sollte, wenn man das Wandern für sich entdeckt hat. Obwohl der Weg auf den ersten Blick vielleicht relativ eben scheint, bilden Wanderschuhe den Sockel für gelenkschonende Bewegung. Ein gutes Profil und eine feste Schnürbindung sind die obersten Anforderungen, die man beim Kauf von Wanderschuhen stellen sollte. So hat der Fuß einen guten Halt und kann vor allem beim Bergabgehen den Kniegelenken durch gute Balance bereits Gewicht abnehmen.



Wandern Knieschmerzen Stöcke und Bandagen:



Wanderstöcke sind häufig gesehene Hilfsmittel auf Wanderwegen und Berggipfeln. Durch die parallele Bewegung seitens des Körpers und dem Aufsetzen der Stöcke bei jedem Schritt, unterstützen sie die Kniegelenke beim Bergabgehen. So lastet weniger Gewicht auf den Kniegelenken und das Risiko der Entzündung im Knieapparat sinkt.



Medizinische Kniebandagen, wie die hochwertigen Neoprenbandagen von TSM, schonen ebenfalls die Kniegelenke und beugen beim Wandern Knieschmerzen vor. Hier gilt: Je höher die aufgenommene Kraft in der Bewegung ist, umso stärker ist der Stabilisierungsgrad der hochwertigen Bandagen.



So ermöglichen die Kniebandagen ungestörte Bewegung beim Erklimmen des Gipfels und stehen dem Kniegelenk beim Bergabgehen dafür umso mehr zur Seite. Dementsprechend bieten sie besten Schutz zur Prophylaxe als auch zu Reha-Zwecken.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.tsm-bandagen-aet.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die AET GmbH, führender Neopren Bandagen Hersteller in Europa, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit deren hochwertig entwickelten „TSM – Neoprenbandagen“ zur Gesundheit, besonders durch Prävention im Bereich des Bewegungsapparates, beizutragen.

Bei der Entwicklung der Bandagen für Reha, Sport und Gesundheit werden die isolierende Wirkung, die elastischen Eigenschaften des Neoprens und die Wirkung der einzigartigen, speziell entwickelten Innenstruktur nach dem TSM Prinzip genutzt. Alle Materialien sind Qualitätsprodukte deutscher Herkunft, nachweisbar hautverträglich und chemisch unbedenklich.



Als Ausrüster der Deutschen Volleyball Nationalmannschaften, erfolgreicher Bundesliga Vereine und Spitzensportler sowie im Bereich Arbeitsschutz genießt die AET GmbH mit ihren „TSM Neoprenbandagen“ großes Vertrauen und weltweite Anerkennung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

startklar! Marketing für innovative Unternehmer

Leseranfragen:

AET Australasia European Trading GmbH Import-Export

AET GmbH

Bürgermeister-Kiefer-Straße 37

84072 Au i. d. Hallertau



Postfach 1174

84070 Au i. d. Hallertau



Telefon: 08752-86140

Telefax: 08752-1424

Mail: info(at)aetgmbh.de

PresseKontakt / Agentur:

AET Australasia European Trading GmbH Import-Export

AET GmbH

Bürgermeister-Kiefer-Straße 37

84072 Au i. d. Hallertau



Postfach 1174

84070 Au i. d. Hallertau



Telefon: 08752-86140

Telefax: 08752-1424

Mail: info(at)aetgmbh.de

Datum: 22.10.2016 - 21:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1415593

Anzahl Zeichen: 5729

Kontakt-Informationen:

Firma: startklar! Marketing für innovative Unternehmer

Ansprechpartner: Martina Pegutter

Stadt: Bayrischzell

Telefon: 08023 8192838



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 22.10.2016

Anmerkungen:



Quellennachweis / Belegexemplar erbeten

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.