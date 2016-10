Die Steirische Harmonika – ein Instrument das an Beliebtheit nicht verliert: Prof. Florian Michlbauer erklärt seine legendäre Lernmethode

Die Steirische Harmonika – ein Instrument das an Beliebtheit nicht verliert: Prof. Florian Michlbauer erklärt seine legendäre Lernmethode live in Parsberg.

(firmenpresse) - Die Steirische Harmonika, welche oft auch "Quetschn" oder "Ziach" genannt wird, ist ein Instrument, das besonders in der alpenländischen Volksmusik nicht wegzudenken ist. Somit findet man das diatonische, wechselförmige Handzuginstrument zuhauf in Österreich, Slowenien, Tschechien, Südtirol und Bayern vor. Bei so gut wie jeder Veranstaltung in der Volksmusik, ist die steirische Harmonika ein Instrument was mit von der Partie ist.



Die Geschichte der steirischen Harmonika:



Sie geht zurück auf das im Jahre 1829 entwickelte Accordion – es gilt als das Ur-Instrument. Das Accordion war die erste Handharmonika, auf welcher man ganze Akkorde spielen konnte. Vorher waren es nur einzelne Töne. Bereits 1870 wurde durch eine ständige Weiterentwicklung des Accordions dann die erste steirische Harmonika gebaut (so wie sie heute aussieht).

Das Wort „steirisch“ soll hierbei übrigens das Bodenständige symbolisieren.



Die Steirische Harmonika – wechseltönig und mit Helikonbässen:



Ähnlich wie beim Tastenakkordeon erfolgt die Erzeugung des Tones über sogenannte Stimmzungen. Diese werden durch den Blasebalg in Schwingung versetzt. Durch Zug oder Druck kann man bei der steirischen Harmonika unterschiedlichste Töne erzeugen. Das trifft auch auf die Basseite - Helikonbässe machen dann den typischen Sound einer steirischen Harmonika aus. Somit ein äußerst vielfältig, klingendes Instrument.



Das Erlernen der steirischen Harmonika:



Eigentlich ist die steirische Harmonika nicht schwieriger zu erlernen als andere Instrumente. Aufgrund der diatonischen Bauweise ist es jedoch vor allem für Anfänger schwierig, nach Noten zu spielen. Im Jahre 1980 hat hierzu Max Rosenzopf die Griffschrift eingeführt. Hier wird nicht die Tonhöhe dargestellt, sondern einfach die benötigten Tasten angegeben.



Der berühmte Harmonikapionier Prof. Florian Michlbauer kreierte zudem eine Griffschrift, mit welcher jeder Schüler oder jede Schülerin innerhalb kürzester Zeit fähig war, die steirische Harmonika zu spielen. So lernten in letzter Zeit viele Musikschüler äußerst schnell und effizient.





Lernmethode von Prof. Florian Michlbauer:



Im Jahre 2014 bekam Florian Michlbauer für von Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek den Berufstitel „Professor“ verliehen. Hiermit wurde sein Lebenswerk anerkannt, dass sich stetig damit beschäftig hat, das Erlernen der steirischen Harmonika zu erleichtern. In Folge ist mit der von ihm erfundenen Griffschrift selbst das Erlernen in einem höheren Alter kein Problem mehr und mit Erfolg für den älteren Musikschüler gekrönt.



Workshop mit Prof. Florian Michlbauer:



Für alle Interessenten, Lernbegeisterten und Fans von steirischen Harmonikas gibt es am 11. November 2016 im Musikgeschäft Wittl in Parsberg einen sehr eindrucksvollen und lehrreichen Workshop.



Dort erklärt Prof. Michlbauer persönlich die Funktionsweise der Harmonika. Ebenso den genial einfachen Aufbau seiner ausgefeilten Lernmethode. Außerdem gibt er Einblicke in das Unterrichten von Erwachsenen.



Weiterhin erhält man Auszüge aus seiner umfangreichen Spielliteratur. Anschließend gibt es eine Signierstunde mit dem neuesten Buch von Florian Michlbauer. Und wenn gewünscht, kurzen praktischen Unterricht. Beginn ist um 15:00 Uhr. Dauer etwa 5 Stunden.



Musik Wittl – Musikfachgeschäft und Veranstalter von diversen Workshops:



Top-Berater und Organisator vieler Workshops, dass ist das Musikgeschäft Wittl. Das Familienunternehmen besitzt zwei große Fachgeschäfte (in Regensburg und Parsberg) und hat zudem einen gut sortierten Online-Shop. Die Auswahl an anspielbereiten Musikinstrumenten ist riesig. Weiterhin begeistert das musikalische Unternehmen mit einem Verleih- sowie einem Reparaturservice. Auch Klavierstimmungen werden regelmäßig für Kunden vorgenommen.







http://musik-wittl.de



Das Musikgeschäft Wittl ist ein Familienunternehmen und besitzt zwei große Fachgeschäfte (in Regensburg und Parsberg) und hat zudem einen gut sortierten Online-Shop.

