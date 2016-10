Handy-Info-123.de informiert mit News, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon zum Thema Handy / Smartphone!

(firmenpresse) - Ein Handy (auch Mobiltelefon, Funktelefon, GSM-Telefon (nach dem Mobilfunkstandard GSM), in der Schweiz auch Natel) ist ein tragbares Telefon, das über Funk mit dem Telefonnetz kommuniziert und daher ortsunabhängig eingesetzt werden kann.



Im Jahr 2013 wurden weltweit erstmals mehr internetfähige Mobiltelefone mit berührungsempfindlichen Bildschirmen (Smartphones) als herkömmliche Mobiltelefone verkauft.



Die zehn größten Hersteller von Mobilfunkgeräten weltweit waren im Jahr 2015 Samsung, Apple und Huawei, danach folgten Lenovo, Xiaomi, ZTE, LG, Oppo, Coolpad und TCL-ALCATEL.



Im Zuge der Versuche, Kameras in Handies zu integrieren, gibt es auch die umgekehrte Variante, die Integration eines Mobilfunkmodems in eine Kamera.



Durch die Einführung flächendeckender digitaler Mobilfunknetze (D-Netz Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre in Deutschland, Österreich und der Schweiz) konnte die benötigte Batterieleistung der Mobiltelefone und damit auch deren Größe wesentlich verringert werden.



Als gängige Bezeichnung für die neu eingeführten GSM-Mobiltelefone bürgerte sich ab etwa 1992 in der deutschen Umgangssprache der Begriff "Handy" ein.



Das in Deutschland oft gebrauchte Wort "Handy" ist jedoch ein Scheinanglizismus, da es im englischsprachigen Raum nur als Adjektiv verwendet wird ("praktisch, bequem, handlich") und nicht als Bezeichnung für ein Mobiltelefon.



Zuweilen, insbesondere bei Aufführungen in Kinos, Theatern oder Opern und vor allem in Gotteshäusern oder auf Friedhöfen wird die Nutzung von Mobiltelefonen häufig als störend empfunden.





Anwendungen von Drittanbietern, sogenannte Apps (Abkürzung von Application, englisch für Anwendung) wurden durch die Vorstellung der Java ME (Java Micro Edition) im Jahre 1999 möglich.



In den Folgejahren wurden mehrere Mobiltelefone mit der Java-Technik ausgestattet, wodurch die Midlets genannten Anwendungen eine gewisse Popularität erfuhren. Die Java-Plattform wurde 2007 jedoch abgekündigt.



Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 22. Oktober 2016 veröffentlicht.







Datum: 22.10.2016 - 21:40

