(firmenpresse) - Software ist ein Sammelbegriff für Programme und die zugehörigen Daten. Sie kann als Beiwerk zusätzlich Bestandteile wie z. B. die Softwaredokumentation in der digitalen oder gedruckten Form eines Handbuchs enthalten.



Software bestimmt, was ein softwaregesteuertes Gerät tut und wie es das tut. Die Hardware (das Gerät selbst) führt die Software aus (arbeitet sie ab) und setzt sie so in die Tat um.



Die Software ist also die Gesamtheit von Informationen, die man der Hardware hinzufügen muss, damit ein softwaregesteuertes Gerät für ein definiertes Aufgabenspektrum nutzbar wird.



Software ist immateriell und besteht aus den Sprachen und Notationen, in denen sie formuliert ist.



Durch das softwaregesteuerte Arbeitsprinzip kann eine starre Hardware individuell arbeiten. Es wird heutzutage nicht nur in klassischen Computern angewendet, sondern auch in vielen eingebetteten Systemen, wie beispielsweise in Waschmaschinen, Navigationssystemen, und Mobiltelefonen modernen Fernsehgeräten.



Die Software kann zwar auf bestimmten Medien gespeichert, gedruckt, angezeigt oder transportiert werden. Diese sind aber nicht die Software, sondern sie enthalten sie nur.



Mitunter kann Software auch vorkonfiguriert werden, um so eine Neuinstallation zu beschleunigen und um Fehler bei der Konfiguration zu minimieren.



Obwohl dem Begriff ?Software' teilweise Attribute wie Flexibilität, Individualität, Leistungsfähigkeit etc. zugeschrieben werden, wird letztlich alles, was der Computer ?tatsächlich tut', nicht von der Software, sondern ausschließlich durch die Hardware ausgeführt.





Software ?beschreibt' lediglich, was getan werden soll und in welcher Form dies geschieht.



Bei der Ausführung der Software wirken viele Schichten zusammen und führen als Gesamtheit zu Zustandsänderungen in der Hardware bzw. letztlich zu den vorgesehenen Ergebnissen.



Die Software trägt somit maßgeblich dazu bei, wie effizient die Hardware genutzt wird. Je nach Gestaltung der Algorithmen können mit derselben Hardware unterschiedliche Systemleistungen erreicht werden.



