Elfi auf Entdeckungstour

Die Anthologie „Geschichten für Groß und Klein“ bietet eine abwechslungsreiche Mischung an Texten. Sogar Freunde von Limericks kommen auf ihre Kosten

(firmenpresse) - Die Anthologie „Geschichten für Groß und Klein“ bietet eine abwechslungsreiche Mischung an Texten. Sogar Freunde von Limericks kommen auf ihre Kosten. Und nicht nur das. Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Der gesamte Erlös kommt dem Henri Thaler Verein zugute. Dieser unterstützt krebskranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene finanziell und bietet organisatorische Hilfe an.



Ein Limerick ist ein kurzes, in aller Regel scherzhaftes Gedicht in fünf Zeilen mit dem Reimschema aabba und einem (relativ) festen metrischem Schema. Das Gedicht beginnt mit einem Hinweis auf die oft geographische Existenz oder besondere Beschaffenheit einer Person (1. Zeile) in einem ganz bestimmten Zustand (2. Zeile). Es folgen zwei kurze endgereimte Zeilen mit einer scheinbar logischen Fortsetzung dieser Einleitung (3. und 4. Zeile), wobei ihr Inhalt jedoch ausschließlich durch die willkürlich gewählten Reimwörter bestimmt ist. Die 5. Zeile schließt das Gedicht ab mit einer Variation der 1. Zeile; das Reimwort der 1. Zeile wird hier stets wiederholt.

(Quelle http://de.wikipedia.org/wiki/Limerick_%28Gedicht%29)



Elfi auf Entdeckungstour © Marion Krüger

elfi das elefantenkind

möchte heimlich und geschwind

durch den zoo mal wandern

kurz mal schauen nach den andern

wo sie alle denn so sind



oh hier gibt es viele hecken

da kann sie sich sehr gut verstecken

die wärter dürfen sie nicht sehen

denn sie könnens nicht verstehen

sie will doch nur die welt entdecken



Elfi ist erst ein Stück gegangen, da sieht sie in der Ferne die putzigen Erdmännchen. Die findet sie so süß. So geht sie geradewegs auf sie zu, um sie zu begrüßen.

dort ein hügel oh wie fein

süße männchen groß und klein

elfi hat sich gleich gedacht

die halten wohl hier alle wacht

und können mir behilflich sein



elfi ruft darf ich was fragen

könntet ihr mir vielleicht sagen

wo es zu den affen geht



und wo deren wohnung steht

ich such sie schon seit tagen



Die putzigen Männchen machten alle eine schnelle Kopfbewegung in die gleiche Richtung und riefen mit piepsiger Stimme:

geradeaus und rechtsherum

dort hängen viele menschen rum

stehen einfach da und gaffen

alle auf die ollen affen

das wäre uns zu dumm



danke sagt klein elfileinchen

schwingt sich wieder auf die beinchen

geht kurz zu den affen hin

die führen aber böses nur im sinn

und bewerfen sie mit steinchen



Das ist selbst Elfi nicht geheuer. Sie grüßt die Affen nur von Weitem und wandert behäbig weiter. Da sieht sie am Ende des Weges einen Spielplatz. O ja, das würde ihr jetzt Freude machen, dort herumzu-tollen.

plötzlich sieht sie dort am rand

einen großen haufen sand

ach wie gern würd sie jetzt spielen

wohlig sich im Sande wühlen

doch sie nimmt die beine in die hand



auf einmal hört sie stimmengewimmel

als käm es gradewegs vom himmel

sie denkt es ist im baum ein affe

nein es war eine große giraffe

im zoogetümmel



Wie es mit Elfi weitergeht erfahren Sie hier:

https://www.amazon.de/Geschichten-Gro%C3%9F-Klein-Britta-Kummer/dp/3734749425/ref=la_B00OJ7JG1Y_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1477196966&sr=1-17



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.10.2016 - 09:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1415603

Anzahl Zeichen: 4223

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 23.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 147 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung