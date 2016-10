Interessante Amazon Kindle Editionen

Jeder hat das Wort Amazon Kindle Edition schon gehört. Aber was genau verbirgt sich dahinter?

Amazon Kindle ist ein spezielles Format für digitale Bücher, die mit Readern von Amazon geladen und gelesen werden können. Allerdings können sie inzwischen auch am PC und diversen Handys gelesen werden. Vorteile sind, dass sie meist billiger sind oder manchmal sogar völlig kostenfrei. Man spart Platz, da man kein Buchregal braucht. Man kann seinen E-Book-Reader überall mit hinnehmen, da er kaum Platz benötigt, sehr viel leichter als ein gedrucktes Buch ist und eine hohe Speicherkapazität hat. Ebenso kann man E-Books bequem von zu Hause aus kaufen.



Buchtipps:

BEST OF [Kindle Edition]

Dies ist ein „BEST OF“ der beliebtesten Rezepte aus den Kochbüchern:

Vegetarisch für Jedermann, Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Kummers Schlemmerkochbuch, Kummers Ofengerichte und Vegetarische Weltreise.

Als zusätzliches Bonbon gibt es noch neue interessante Bonusrezepte.

Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

https://www.amazon.de/BEST-Britta-Kummer-ebook/dp/B01M64VTJ6/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1477131536&sr=1-1



Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]

Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei „Vegetarisch für Jedermann“ genau richtig.

Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.

In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!

https://www.amazon.de/Vegetarisch-f%C3%BCr-Jedermann-Britta-Kummer-ebook/dp/B01H3Q2EEI/ref=sr_1_4?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1477131536&sr=1-4





Schmökerkatalog mit Leseproben Anthologien

Lieber Leser, liebe Leserin,

mit diesem Schmökerkatalog mit Leseproben möchte ich Ihnen die Möglichkeit bieten, in interessante und lesenswerte Bücher hineinzuschnuppern. Eine bunte Vielfalt wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Wer kauft schon gern die Katze im Sack?Thema – Anthologien.

In Anthologien findet man eine Sammlung unterschiedlichster Texte. Das macht sie so interessant, da man durch die Vielfalt der Geschichten jedes Leserherz begeistern kann. Deshalb eignen sich solche Werke auch gut zum Verschenken.

Lesespaß für Jung und Alt – für Groß und Klein.

Die Anthologien, die ich Ihnen vorstellen möchte, dienen dem guten Zweck. Der Erlös ist eine kleine Hilfe für jene, die es dringend nötig haben. Eine wirklich gute Sache!

Ich kann alle Bücher bestens empfehlen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Lesen.

Ihre Britta Kummer

https://www.amazon.de/Schm%C3%B6kerkatalog-Leseproben-Anthologien-Britta-Kummer-ebook/dp/B010C09C2Y/ref=sr_1_6?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1477131536&sr=1-6



Schmökerkatalog mit Leseproben 2 Bunt gemischt

Lieber Leser, liebe Leserin,

mit diesem Schmökerkatalog – Bunt gemischt möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, meine Bücher und die Werke, in denen ich mitgewirkt habe, besser kennenzulernen. Denn wer kauft schon gern die Katze im Sack?

Sie finden Leseproben zu den Büchern „Willkommen zu Hause, Amy“, „Die Abenteuer des kleinen Finn“, „Kummers Kindergeschichten“, „Kummers Kindergeschichten 2“, „Kleine Mutmachgeschichten“, „Mein Leben mit MS“ und „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr.“

Zusätzlich gibt es schmackhafte Rezeptideen aus den Kochbüchern „Vegetarisch für Jedermann“ „Kummers Ofengerichte“, „Kummers Schlemmerkochbuch“,Vegetarischer Genuss - Quer Beet“ und „Vegetarische Weltreise.“

Viel Spaß beim Stöbern!

Ihre Britta Kummer

https://www.amazon.de/Schm%C3%B6kerkatalog-mit-Leseproben-Bunt-gemischt-ebook/dp/B013LW0T9U/ref=sr_1_9?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1477131536&sr=1-9



Schmökerkatalog mit Leseproben 3 Kinder- und Jugendbücher

Lieber Leser, liebe Leserin,

mit diesem Schmökerkatalog mit Leseproben 3 möchte ich Ihnen die Möglichkeit bieten, in interessante und lesenswerte Bücher hineinzuschnuppern. Eine bunte Vielfalt wartet darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Wer kauft schon gern die Katze im Sack?

Thema – Kinder- und Jugendbücher

Bücher entführen so wunderbar in ferne Welten, regen zum Nachdenken an und lassen der Fantasie freien Lauf. Sie begeistern und berühren. Hier können die kleinen Leser und Zuhörer in ihre eigene kleine Welt eintauchen und Dinge erleben, die sie sich so sehr wünschen und von denen sie träumen.

Ich kann alle Bücher bestens empfehlen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern und Lesen.

Ihre Britta Kummer

https://www.amazon.de/Schm%C3%B6kerkatalog-mit-Leseproben-Kinder-Jugendb%C3%BCcher-ebook/dp/B01BN7741Q/ref=sr_1_17?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1477131669&sr=1-17



Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/



