Bildverarbeitung - Matrox Design Assistant 5 vereinfacht Anwenderpraxis

Matrox Design Assistant Software Release 5 der flussdiagramm-basierten integrierten Entwicklungsumgebung für Vision Anwendungen

(PresseBox) - Matrox Imaging kündigt das bevorstehende Release der Software Matrox Design Assistant 5 an, der neuesten Entwicklung der flussdiagramm-basierten integrierten Entwicklungsumgebung (IDE). Zu sehen auf der Vision 2016 mit besonderem Augenmerk auf Anwenderpraxis und Produktivität, erlaubt dieses Major Update der Design Assistant Software Systemintegratoren und Maschinenbauern die Installation von Bildverarbeitung System mit weniger Aufwand und mehr Sicherheit.

Das fünfte Release des Matrox Design Assistant zeigt einen eher Bild-zentrierten Ansatz bei der Konfiguration der Projekte. Messungen erfolgen so direkt auf dem Bild selbst statt in Konfigurationsfenstern. Das Update verschlankt auch die Erstellung der Flussdiagramme mittels spezifischer Ereignisse und Aktionen, so dass deren Logik in Unter-Routinen platziert werden können und die Haupt-Routine übersichtlich bleibt. Zudem vereinfacht eine neues ready-to-go Interface die Kommunikation zwischen Vision System und SPS.

Design Assistant 5 unterstützt nun auch persistent recipes, so dass es möglich ist, mit einem einzelnen Flussdiagramm verschiedene, ähnliche Teilen zu untersuchen. Diese können vom Bediener des Vision-Systems hinzugefügt oder modifiziert werden. Eine projektspezifische Benutzerschnittstelle ist jetzt von jedem HTML5 Browser darstellbar, womit nicht mehr nur PCs, sondern auch Tablets oder Smartphones auf die Anwendung zugreifen können.

Die neue Design Assistant Version hat den Anwender im Fokus. Der vereinfachte Arbeitsablauf wird nicht nur die Produktivität erhöhen, er wird Bildverarbeitung überhaupt für mehr Inspektions- und Guidance-Anwendungen in Bereichen der elektronischen Fertigung, Nahrungsmittel und Getränke Produktion, Medizintechnik, Automobilherstellung, Konsumgüterproduktion, Pharmaindustrie und Halbleiterbranche zugänglich machen.

Matrox Design Assistant 5 beinhaltet jetzt auch die Matrox SureDotOCT Technologie, womit auch schwierige Punkt-Matrix Schriften, wie sie von industriellen Inkjet-Druckern produziert werden, lesbar werden. Dieser neue Verarbeitungsschritt im Flussdiagramm behandelt verzerrten und gedrehten Text genauso wie ungleichmäßigen Hintergrund und Beleuchtung.



Die Entwicklung mit Matrox Design Assistant 5 erfolgt auf einem PC mit 64-bit Windows. Die erzeugten Projekte können dann auf Matrox Iris GTR Smartkamera, Matrox 4Sight GPm Vision Controller oder jeden anderen PC mit GigE Vision oder USB3 Vision Kamera installiert werden.

Verfügbarkeit

Matrox Design Assistant 5 wird in Q4 2016 für alle registrierten Anwender mit gültiger Maintenance via Update Service verfügbar sein.

