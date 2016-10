Überraschungs-Sonntag für Mathea bei "The Voice of Germany" in SAT.1 (FOTO)

Aus dem Publikum auf die #TVOG-Bühne: "Mathea, das mit deinem Meet

and Greet mit den Coaches wird nichts. Denn dann wärs ja keine Blind

Audition mehr, wenn du morgen deine Blind Audition hier hast",

erklärt Thore Schölermann der überraschten 17-jährigen Zuschauerin im

Studiopublikum. Trotz kurzer Vorbereitungszeit bringt Mathea

Elisabeth (Bruck/AT) die "The Voice of Germany"-Coaches am heutigen

Sonntag, 23. Oktober, um 20:15 Uhr, in SAT.1 mit dem Song "Ex´s &

Oh´s" (Elle King) ins Schwärmen. "Toll gemacht, tolle Stimme, viel

Energie, echt irre", lobt Andreas Bourani und überrascht die

Österreicherin mit einem "Wunder"vollen Ständchen.



Außerdem in der zweiten Ausgabe der Blind Auditions in SAT.1:



Dorothea (29, Kassel), Georg (22, Jüterbog), Hanna (28, Mannheim),

Michael (26, Köln), Pauline (19, Henstedt-Ulzburg), das Trio "Pigs

Can´t Fly" (52, 49, 57, Nürnberg), Ruth (22, Hamburg), Ruben (30,

Wien/AT), Stas (26, Busenberg).



"The Voice of Germany" immer sonntags in SAT.1 und donnerstags auf

ProSieben, um 20:15 Uhr



