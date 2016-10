...und raus bist Du! Mit welchen Gästen macht Comedian Oliver Polak kurzen Prozess? Late-Talk "Applaus und Raus!" am Montag um 23:15 Uhr (FOTO)

Du sollst nicht langweilen! Im neuen Late-Talk "Applaus und Raus!"

von Comedian Oliver Polak liegt die Messlatte des Gastgebers hoch:

"Ich will berührt werden von Menschen, ich will spannende Geschichten

hören, die man vorher noch nie gehört hat", sagt Polak. Doch er weiß

nicht, welcher Talk-Gast auf seinem Sofa Platz nimmt - und nur er

bestimmt, wie lange der Gast bleiben darf. Sobald der Comedian seinen

Buzzer betätigt, muss sein Gesprächspartner die Bühne verlassen und

ein neuer Gast nimmt neben Oliver Polak Platz - morgen Abend um 23:15

Uhr auf ProSieben.



Als Gast in der ersten Folge von "Applaus und Raus!" u.a. dabei:

ein Berliner Rapper, den Polak nicht erkennt, eine

Hauptstadt-Journalistin, die Polak mit ihren feministischen Thesen zu

überzeugen versucht und ein bekannter Kolumnist, der mit Punk-Frisur

von sich reden macht.



"Applaus und Raus!" - ab Montag, 24. Oktober 2016, um 23:15 Uhr

auf ProSieben



