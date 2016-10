Der große Boxabend mit Yildirim, Kraft und Hammer: Petko's Fight Night am 5. November live nur bei Sky

Sky berichtet am Samstag, 5.11. ab 22.00 Uhr live aus dem

BallhausForum Dolce in Unterschleißheim





Avni Yildirim gegen Schiller Hyppolite, Christina Hammers

WM-Titelvereinigungskampf gegen Kali Reis und Toni Kraft gegen

Abdallah Paziwapazi live



Regina Halmich als Co-Kommentatorin an der Seite von Heiko

Mallwitz im Einsatz



Am Samstag, 5. November dürfen sich Sky Kunden auf Profi-Boxen der

Spitzenklasse freuen. Zwei Titelkämpfe und ein finaler

WM-Ausscheidungskampf stehen an diesem Abend in Petko's Fight Night

auf dem Programm. Sky berichtet ab 22.00 Uhr live und exklusiv aus

dem BallhausForum Dolce in Unterschleißheim.



Einer der Höhepunkte des Abends ist der WM-Titelvereinigungskampf

zwischen Christina Hammer und Kali Reis. Die 26-jährige Deutsche

kann nicht nur ihren WM-Titel der WBO zum zehnten Mal verteidigen,

sondern auch den WBC-Titel der 30-jährigen Amerikanerin erobern.

Beide Boxerinnen standen sich bereits im vergangenen Jahr gegenüber.

Damals gewann Christina Hammer nach Punkten, musste in der zehnten

Runde aber zu Boden gehen. Das Duell der beiden

Mittelgewichts-Weltmeisterinnen eröffnet den großen Kampfabend bei

Sky.



Im Anschluss an den WM-Kampf der Frauen steigt dann Lokalmatador

Toni Kraft in den Ring. Der Waldkraiburger verteidigt seinen

WBC-Junioren-WM-Titel im Halbschwergewicht gegen Abdallah Paziwapazi.

In seinem zehnten Profikampf will das Kraftpaket aus Oberbayern

seinen zehnten Sieg feiern. Doch der Gegner aus Tansania, der in der

Weltrangliste einige Plätze vor Kraft steht, ist der bisher stärkste

Kontrahent in der Karriere des 23-Jährigen.



Den Schlusspunkt des Abends setzt dann Avni Yildirim. Bei Petko's

Fight Night will er die nächste Hürde auf dem Weg zu seinem großen



Ziel nehmen, der erste türkische Box-Weltmeister zu werden. Im

Ausscheidungskampf gegen den Kanadier Schiller Hyppolite könnte sich

der 25-jährige Türke mit einem Sieg einen Kampf um die

Super-Mittelgewichts-WM des WBC verdienen. Yildirim konnte bislang

alle 13 Kämpfe seiner Karriere für sich entscheiden, aber Hyppolite,

der 21 seiner 22 Kämpfe gewinnen konnte, ist sein bislang härtester

Gegner.



Der Kampfabend wird von Heiko Mallwitz kommentiert. An seiner

Seite wird die ehemalige Weltmeisterin Regina Halmich die Kämpfe des

Abends als Co-Kommentatorin analysieren. Neben der Live-Übertragung

der drei Hauptkämpfe wird Sky auch Highlights der Vorkämpfe zeigen,

in denen unter anderem Howik Bebraham und James Kraft antreten.



Petko's Fight Night bei Sky Select bestellen



Alle Sky Kunden können Petko's Fight Night auf Sky Select live

miterleben. Das Select Ticket für den Kampfabend kann ab sofort

entweder online unter sky.de/boxen, telefonisch unter 0180 6 55 44 33

(0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, 0,60 EUR/Anruf aus dem

Mobilfunknetz) oder per Direktbestellung bestellt werden.



Bis Freitag, 4. November um 12.00 Uhr ist die Bestellung zum

Frühbucherpreis von 12 EUR möglich, danach für 15 EUR. Bei Bestellung

ist die HD-Freischaltung auf Sky Sport 3 HD inbegriffen.



Petko's Fight Night am Samstag, 5. November live bei Sky Select/

Sky Sport 3 HD



ab 22.00 Uhr: Christina Hammer vs. Kali Reis, WBC- und WBO-WM im

Mittelgewicht



ab 22.40 Uhr: Toni Kraft vs. Abdallah Paziwapazi, WBC-Junioren-WM

im Halbschwergewicht



ab 23.30 Uhr: Avni Yildirim vs. Schiller Hyppolite,

Ausscheidungskampf um die WBC-WM im Mittelgewicht







