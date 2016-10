Führungskräftetrainer Rolf Dindorf: „Vertrauenskultur ist Grundlage für Innovationen“

(firmenpresse) - Unternehmen sind auf der ständigen Suche nach Innovationen, Produkten und Verbesserungen. Die Mitarbeiter sind gehalten neue Ideen und Entwicklungen rasch und möglichst zahlreich zu entwickeln.



„Kann eine zielführende Unternehmensentwicklung vor dem Hintergrund einer Misstrauenskultur wirklich so viel Innovation und Wagemut liefern wie eine vertrauensorientierte Zusammenarbeit?“, fragt der Führungskräfte-Berater Rolf Dindorf

Beim Blick hinter die Betriebskulissen zeigt sich, dass eine msstrauensorientierte Unternehmenskultur zu deutlich weniger Innovation und Fortschritt führt. „Wer möchte schließlich bei einem Missgeschick bestraft, gedemütigt oder gekündigt werden?“, so der Kaiserslauterer Führungskräftetrainer Rolf Dindorf.



Ängste sind ein schlechter Indikator für Neuerungen. Es ist eine alte Binsenweisheit: Fehler sind Teil der Innovation. Natürlich mag niemand Fehler. Gerade im agilen Zustand ständiger Innovation sind Fehler unvermeidbar. Hier zeigt die Globe-Studie (Global Leadership and Organizational Effectiveness, Untersuchungsgegenstand 17.000 Führungskräfte in 61 Ländern) ein deutliches Manko deutscher Unternehmenskultur. Fehler zu vermeiden steht an erster Stelle. Dies hat im Produktionsbereich seine Berechtigung. Grundsätzlich wirkt es aber als Bremsklotz.



Innovative Betriebe vertrauen. Nicht blind. „Sie etablieren eine Vertrauenskultur bei der (zumutbare) Fehler akzeptiert werden“, so Dindorf. Denn durch Fehler lernen und entwickeln wir uns weiter. Gerade im globalen Wettbewerb ist es wichtig seine Innovationskraft zu erweitern.







