Lamya Kaddor im BRIGITTE LIVE-Interview auf der Frankfurter Buchmesse: "Ich verstehe mich nicht als mutig, ich spreche Dinge an, die selbstverständlich sind" (FOTO)

Am Wochenende begrüßte das Magazin BRIGITTE in Kooperation mit der

weltweit größten Buch- und Medienmesse im Rahmen der Gesprächsreihe

BRIGITTE LIVE die Autorin und Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor in

Frankfurt. In ihrem neuesten Buch Die Zerreißprobe (Rowohlt Berlin,

16,99 Euro) weist sie mit Sorge darauf hin, dass die Angst vor dem

Fremden zunehmend unsere Demokratie bedroht. Nicht zuletzt, weil sich

Denkweisen etablieren, für die die Beschränkung der Freiheit

zugunsten einer angeblichen Sicherheit legitim sind.



Lamya Kaddor wurde 1978 als Tochter syrischer Einwanderer im

westfälischen Ahlen geboren, engagiert sie sich heute nachhaltig im

Bereich der Integration und für den interreligiösen Dialog in

Deutschland. Zu ihren wichtigsten Publikationen zählen unter anderem

Muslimisch Weiblich Deutsch, die Gemeinschaftsarbeit Islam für Kinder

und Erwachsene sowie im letzten Jahr das Buch Zum Töten bereit, das

sich mit der Radikalisierung deutsch-muslimischer Jugendlicher

auseinander setzte.



Für ihre Äußerungen erntet Lamya Kaddor auch immer wieder harsche

Kritik und erhielt mehrfach ernstzunehmende Morddrohungen. Angesichts

dessen gefragt, ob sie sich als mutig empfände, erklärte sie: "Ich

verstehe mich gar nicht als mutig. Ich spreche Dinge an, die

selbstverständlich sind." Und sie sei der Meinung, dass mehr Menschen

dies tun sollten. "Unsere Gesellschaft schweigt zu sehr bei den

aktuellen politischen Entwicklungen, das müssen wir aufbrechen. Dabei

müssen wir niemanden missionieren, ein 'Ich sehe das aber anders,'

würde häufig schon reichen."



Auf die Frage, ob ihre Erfahrungen sie im Laufe der Zeit dick-

oder dünnhäutiger gemacht hätten, erwiderte die Religionspädagogin:

"Natürlich habe ich mir durch die Anfeindungen ein dickeres Fell

zugelegt. Aber nach jedem TV-Auftritt quillt meine Mailbox über vor



Hassmails und das beeinträchtigt mich schon." Sie lese sie dennoch

alle, weil sie sie an die Polizei weiterleite. Allein in der

vergangenen Woche habe sie 110 Strafanzeigen stellen müssen.



Die Islamwissenschaftlerin erklärte dem BRIGITTE LIVE-Publikum auf

der Frankfurter Buchmesse auch, warum sie kein Kopftuch trage:

"Kopftuch war für mich nie eine ernsthafte Überlegung, obwohl meine

Eltern es gern gesehen hätten." Sie habe sich einfach an ihrer

älteren Schwester orientiert, die dies ablehnte. Als die

Kopftuch-Debatte später an der Universität immer präsenter für sie

wurde, beschäftigte sich Kaddor eingehender mit dem Thema und fand

heraus, dass die entsprechende Aufforderung aus dem Koran

ursprünglich der Abgrenzung gegenüber Sklavinnen diente. Dies sei

heute nicht mehr notwendig und das Kopftuchtragen damit obsolet.

Diese Aussage habe ihr viel Hass und Häme eingebracht, so Lamya

Kaddor weiter.



Weitere Termine von BRIGITTE LIVE: Cornelia Funke am 9. November

in den Hamburger Kammerspielen. Mehr Informationen unter

www.brigitte.de/LIVE.



Über BRIGITTE LIVE



Die Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE wurde im Bundestagswahljahr 2013

ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Frauen wählen!" begrüßte die

Chefredaktion sieben Spitzenpolitikerinnen zum öffentlichen

Interview, u.a. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Seitdem setzt BRIGITTE

das Format erfolgreich fort und lässt bei BRIGITTE LIVE "Die Stunde

der Frauen" regelmäßig weibliche Vorbilder aus Wirtschaft, Kultur,

Wissenschaft und Politik zu Wort kommen. Mit ihrer Arbeit, Visionen

und Ideen prägen und gestalten sie das moderne Frauenbild und stehen

beispielhaft für die starken Persönlichkeiten, die BRIGITTE als das

Leitmedium für Frauen seit mehr als sechs Jahrzehnten begleitet. Bei

BRIGITTE LIVE erhalten diese Frauen im wahrsten Sinne des Wortes eine

Bühne und das Publikum die Möglichkeit, sie live zu erleben in einer

einzigartigen Gesprächs-Atmosphäre: unverfälscht und mit viel Raum

für zwischenmenschliche Töne, mit persönlichen Ansichten und

Einsichten.



Über die Frankfurter Buchmesse



Die Frankfurter Buchmesse ist mit 7.100 Ausstellern aus über 100

Ländern, rund 270.000 Besuchern, über 4.000 Veranstaltungen und rund

9.300 anwesenden akkreditierten Journalisten die größte Fachmesse für

das internationale Publishing. Darüber hinaus ist sie ein

branchenübergreifender Treffpunkt für Player aus der Filmwirtschaft

und der Games-Branche. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet seit

1976 der jährlich wechselnde Ehrengast, der dem Messepublikum auf

vielfältige Weise seinen Buchmarkt, seine Literatur und Kultur

präsentiert. Die Frankfurter Buchmesse organisiert die Beteiligung

deutscher Verlage an rund 20 internationalen Buchmessen und

veranstaltet ganzjährig Fachveranstaltungen in den wichtigen

internationalen Märkten. Mit der Gründung des Frankfurt Book Fair

Business Clubs bietet die Frankfurter Buchmesse Unternehmern,

Verlegern, Gründern, Vordenkern, Experten und Visionären ideale

Voraussetzungen für ihr Geschäft. Die Frankfurter Buchmesse ist ein

Tochterunternehmen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

www.buchmesse.de







