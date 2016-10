Das Erste / "Schlagerbooom - Das internationale Schlagerfest" boomte gestern im Ersten

(ots) - 6,20 Millionen Zuschauer, das entspricht einem

Marktanteil von 21,8 Prozent, waren gestern vor den Bildschirmen

dabei, als Florian Silbereisen mit seinen Gästen das größte

Schlagerfest aller Zeiten feierte. Auch beim jungen Publikum kam die

Show gut an: Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte

"Schlagerbooom" einen Marktanteil von 9,8 Prozent.



Florian Silbereisen hatte in die Dortmunder Westfalenhalle

eingeladen. Stars wie Helene Fischer, Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Al

Bano und Romina Power, Patricia Kaas, Mickie Krause, Prince Damien,

Maite Kelly, Jürgen Drews, Oonagh, Santiano, Howard Carpendale,

Vanessa Mai, Alvaro Soler, Umberto Tozzi, KLUBBB3, Ross Antony u.v.a.

waren der Einladung gefolgt. Außerdem startete Helmut Lotti sein

langersehntes Comeback. Und Karel Gott stand beim "Schlagerbooom"

endlich wieder auf der Bühne!



Für die TV-Schlagershow des Jahres wurde ein ganz neues

Centerstage-Bühnensystem entwickelt. Bis zu 10.000 Fans konnten so in

der Dortmunder Westfalenhalle rund um die Bühne mitsingen und

mitfeiern.



"Schlagerbooom - Das internationale Schlagerfest" ist eine

Gemeinschaftsproduktion der ARD und des ORF in Zusammenarbeit mit

Jürgens TV.







