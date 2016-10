Sichler Men's Care 10in1-Ganzkörper-Trimmer für Rasur, Frisur und Pflege, wasserfest IPX7

Selber Bart, Kopf- und Körperhaar stylen

Ganzkörper-Trimmer für Rasur, Frisur und Pflege

(firmenpresse) - Perfekt gepflegter Look von Kopf bis Fuss: Mit Hilfe des 10in1-Trimmer-Sets von Sichler Men's Care schneidet man die Haare ganz präzise, stylt seinen Bart wie ein Profi und entfernt störende Körperhaare optimal.

6 Scherköpfe für alle Anwendungen: Dank verschiedener Haarschneider-Aufsätze lassen sich alle Bereiche glatt oder mit exakten Konturen schneiden - von ganzen Körperpartien bis in die "Feinheiten". Zudem trimmt man sämtliche Haare gleichmässig und sanft, auch in sensiblen Zonen. Lästige Haare in Nase und Ohren werden schnell und schmerzlos entfernt.

Gleichmässige Schnittlängen: Mit den 3 verstellbaren Kamm-Aufsätzen kann man immer mit der gewünschten Schnittlänge trimmen und rasieren. Je nach Aufsatz stehen von superkurzen 2,8 mm bis hin zu üppigen 24 mm verschiedene Längen zur Verfügung. Ganz exakt und bequem einstellbar.

Auch unter der Dusche geeignet: Der Rasierer ist 100 % wasserdicht. Damit ist der 10in1-Trimmer sowohl für Trocken- als auch Nass-Anwendung geeignet. Ideal zum Rasieren von Körperhaaren beispielsweise an Beinen oder Achseln.

Kabellose Bewegungsfreiheit: Dank integriertem Akku und der Ladestation geniesst man volle Bewegungsfreiheit - ganz ohne lästiges Kabel-Wirrwarr.

- 10in1-Trimmer-Set für Rasur, Frisur und Pflege

- Ideal für tägliches Bart-Styling, präzise Haarschnitte und Körperhaar-Pflege

- Kabellose Bewegungsfreiheit dank Akkubetrieb

- 6 Scherköpfe: Haar-Trimmer (breit), Präzisions-Trimmer (schmal), Konturen-Trimmer, Fein-Rasierer, Nasen-/Ohrhaar-Trimmer, Körperhaar-Rasierer

- 3 verstellbare Kamm-Aufsätze: 12 - 24 mm (Haar-Trimmer) / 3,5 - 5 mm (Präzisions-Trimmer) / 2,8 - 9,8 mm (Körperhaar-Rasierer)

- Leistungsstarker Motor

- Wasserdichtes Gehäuse: IPX7

- Anwendung trocken und nass, auch unter der Dusche

- Reinigungs-Bürste und Öl zur Scherkopf-Pflege

- Ladestation mit Halterungen für Trimmer, Scherköpfe, Kammaufsätze und Zubehör

- Stromversorgung: integrierter NiMH-Akku (1.200 mAh), Ladezeit: 8 Stunden

- Betriebsdauer bei voller Ladung: ca. 45 Minuten

- Masse: 160 x 35 x 30 mm, Gewicht: 125 g

- 10in1-Haar-Trimmer inklusive 6 Scherköpfen, 3 Kamm-Aufsätzen, Kamm, Reinigungsbürste, Öl, Ladestation, Netzkabel und deutscher Anleitung

Preis: CHF 49.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 93.95

Bestell-Nr. NX9105

Zum Ganzkörper-Trimmer für Rasur, Frisur und Pflege





Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

