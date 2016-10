Der Tagesspiegel: Sparkassenpräsident: Strafzins ist nicht ausgeschlossen

(ots) - Berlin - Georg Fahrenschon, Präsident des Deutschen

Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), will einen Strafzins für

Kleinsparer langfristig nicht ausschließen. "Auch Sparkassen sind

Unternehmen, die sich natürlich nicht dauerhaft den

betriebswirtschaftlichen Zwängen an den Märkten vollständig entziehen

können", sagte er dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



www.tagesspiegel.de/wirtschaft/sparkassen-praesident-fahrenschon-e

in-drittel-der-deutschen-hat-angst-ums-ersparte/14725874.html?version

=1&id=14725874



