Mindtree berichtet Umsatzrückgang von 3 % gegenüber Vorquartal / Wachstum von 7,4 % gegenüber Vorjahr in Dollar

Mindtree (http://www.mindtree.com), ein globales Unternehmen für

Technologiedienstleistungen, hat heute die vom Aufsichtsrat

genehmigten konsolidierten Ergebnisse für das am 30. September 2016

abgeschlossene zweite Quartal bekanntgegeben.



"Das volatile gesamtwirtschaftliche Umfeld führte zu langsamerem

Anlaufen und vorsichtigen Ausgaben bei einigen Großkunden in unseren

Vertikalen", sagte Rostow Ravanan, CEO und Geschäftsführer von

Mindtree. "Allerdings machen uns unsere neuen Gewinne und unsere

starke Pipeline Mut. Mit unseren Investitionen in digitale

Dienstleistungen und Managed Services wird unsere strategische

Ausrichtung mittelfristig weiterhin positive Ergebnisse einbringen."



Finanzielle Höhepunkte:



Quartal zum 30. September 2016



- In US-Dollar: - Einnahmen von 193 Millionen USD (Abnahme um 3 %

gegenüber

Vorquartal / Wachstum um 7,4 % gegenüber Vorjahr).

- Nettogewinn bei 14,1 Millionen USD (Rückgang von 23,6 % gegenüber

Vorquartal / Wachstum von 39,1 % gegenüber Vorjahr)

- In Rupien: - Einnahmen von 12.954 Millionen INR (Abnahme um 2,4 %

gegenüber

Vorquartal / Wachstum um 11,1 % gegenüber Vorjahr)

- Nettogewinn liegt bei 948 Millionen INR (Rückgang um 23,2 %

gegenüber Vorquartal / 37,1 % gegenüber Vorjahr)



Die oben genannten finanziellen Ergebnisse werden gemäß den

indischen Buchführungsnormen für das Quartal und die sechs Monate bis

zum 30. September 2016 berichtet. Dementsprechend wurden die Zahlen

für frühere Zeiträume gemäß den indischen Buchführungsnormen

angepasst.



Andere Höhepunkte:



- Kunden: - 337 aktive Kunden zum 30. September 2016

- Zahl der Kunden mit über 1 Million USD stieg um 9 auf 107 an

- Zahl der Kunden mit über 25 Millionen USD stieg um 1 auf 6 an



- Mitarbeiter: - 16.219 Mindtree-Mitarbeiter zum 30. September 2016

- Fluktuation über 12 Monate liegt bei 16,4 %

- Wichtige Gewinne von neuen führenden weltweit tätigen Kunden



- eine große Fluggesellschaft in den USA Für diesen bestehenden

Kunden wurde Mindtree als der strategische Partner für

Qualitätstechnik und Qualitätssicherung ausgewählt, um

Prüfdienstleistungen für sein gesamtes Portfolio für die kommerzielle

Anwendung zu erbringen. Dies ist auch Mindtrees größter unabhängiger

Einzelprüfauftrag der letzten Zeit.



- Ein führendes Produktunternehmen, das die digitale

Transformation für Banken und Finanzunternehmen ermöglicht. Mindtree

wird professionelle Dienstleistungen für die digitale Plattform des

Unternehmens erbringen.



- Führend bei elektronischer Hardware und

Software-Design-Lösungen. Mindtree wird digitale Dienstleistungen für

das Kundenberechtigungssystem des Unternehmens erbringen.



- Mehrjähriger Auftrag im Wert von mehreren Millionen im

Digitalbereich mit einem weltweiten Unternehmen für

Verbraucherprodukte. Mindtree wurde als digitaler Ankerpartner für

eine Reihe von digitalen Lösungen ausgewählt.



- Preise und Auszeichnungen:



- anerkannt auf der Liste 2016 der Forbes Indiens Super 50 im

zweiten Jahr in Folge basierend auf konsequenten Aktionärsrenditen,

Umsatzwachstum und Eigenkapitalrendite



- erwarb einen Rang unter den NASSCOM Top 20 der

IT-BPM-Arbeitgeber in Indien im Jahr 2016



- ausgezeichnet mit dem "Porter-Preis für die Ermöglichung

intelligenter verbundener Produkte" durch das Institut für

Wettbewerbsfähigkeit für die Neugestaltung der Branchengrenzen, eine

höhere Produktauslastung, die Überschreitung traditioneller

Produktgrenzen, den Aufbau von Kapazitäten innerhalb von Unternehmen

und das Umdenken und Umrüstung von internen Prozessen



- anerkannt durch NelsonHall als ein insgesamt führendes

Unternehmen bei Software-Prüfdiensten in NelsonHalls Bericht 2016 zur

Lieferantenbeurteilung und Bewertung (NEAT)



- benannt als Azure Innovationspartner des Jahres 2016 von

Microsoft



- Dividendenbekanntgabe:



Der Verwaltungsrat empfahl bei seiner Versammlung am 21. Oktober

2016 eine Zwischendividende von 30 % (5 Rupien pro Anteilsaktie mit

Nennwert von jeweils 10 Rupien) für das Quartal zum 30. September

2016.



Über Mindtree:



Mindtree [NSE: MINDTREE] liefert Services für digitale

Transformation und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung

und ermöglicht es so 2.000 Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen.

Unter dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen,

kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen

entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig

hilft unsere profunde Fachkenntnis bei der Verwaltung von

Infrastruktur und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut

zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von den Mitbewerbern

abheben möchten, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das

Umsatzwachstum beschleunigen möchten, wir können Ihnen dabei helfen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.



Safe-Harbor-Erklärung



Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung bezüglich unseres

zukünftigen Wachstums sind zukunftsorientierte Aussagen, welche eine

Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen

könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von denen in

derartigen zukunftsorientierten Aussagen abweichen. Wir verpflichten

uns nicht, zukunftsbezogene Aussagen, die gelegentlich von uns oder

in unserem Namen abgegeben werden, zu aktualisieren.



Besuchen Sie uns auf: http://www.mindtree.com. Ansprechpartner für

weitere Informationen:



Indien



Debi Senapati



Mindtree



+91 99805 56784



Debi.senapati(at)mindtree.com

USA



Andrea Dunbeck



Matter Communications



+1-978-518-4555



adunbeck(at)matternow.com

Europa



Imogen Nation



Hotwire



+44-20-7608-4675



imogen.nation(at)hotwirepr.com



Original-Content von: Mindtree, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mindtree

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.10.2016 - 15:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1415632

Anzahl Zeichen: 6807

Kontakt-Informationen:

Firma: Mindtree

Stadt: Bangalore, Indien, und Warren, New Jersey





Kommentare zur Pressemitteilung