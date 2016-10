iGo3D veröffentlicht Weihnachtskampagne für XYZprinting 3D-Drucker

(PresseBox) - iGo3D, der führende Distributor von Desktop 3D-Druck Technologien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, veröffentlicht heute eine Weihnachtskampagne über die Produktserie da Vinci von XYZprinting.

Die Kampagne beinhaltet neben einem Discount von 5% auch zwei kostenlose 15-minütige Timeslots für telefonischen Support durch iGo3D. Vor allem Einsteiger erhalten hierdurch eine wichtige Hilfestellung bei der Ersteinrichtung ihres da Vinci Mini w 3D-Druckers.

?Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und der Kaufpreis machen die da Vinci Serie zum idealen Gerät für alle, die in die Welt des 3D-Drucks einsteigen möchten. Wir sind uns sicher, dass alle Käufer von der einfachen Handhabung fasziniert sein werden. Trotzdem möchten wir das Kundenerlebnis optimieren und den ersten Eindruck festigen. Deshalb wird unser Kundenservice mit Vergnügen alle 3D-Neulinge kompetent beraten.?, sagt Diogo Quental, CEO von iGo3D.

Die Weihnachtskampagne wird vom 24. Oktober bis einschließlich 31.Dezember 2016 auf der Website von iGo3D und bei auserwählten Partnern laufen. (Somit kann sogar noch der ?späte Weihnachtsmann? von diesem Angebot profitieren).

Über iGo3D:

iGo3D GmbH ist der führende Distributor von Desktop 3D-Druck Technologien in der DACH-Region. Das Unternehmen wurde 2013 von Michael Sorkin und Tobias Redlin gegründet.

Besuchen Sie www.igo3d.com für mehr Informationen. LinkedIn / Facebook / Twitter

