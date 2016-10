Warum ist die Tim Taylor Group erfolgreicher als andere Unternehmen

Nummer 1 TTPCG

(firmenpresse) - Darauf gibt der Autor und Wirtschaftsexperte Dr. Thomas Komarek eine Antwort. Erfolgreichere Unternehmen konzentrieren sich auf wenige Produkte oder Services statt sich mit einer Vielzahl an Produkten oder Dienstleistungen zu verzetteln. Bei der Tim Taylor Partner Computer Group wurde das grösste Bedürfnis der Kunden erkannt und die Orientierung der Kräfte auf die engumrissene Zielgruppe Singles auf Partnersuche fokussiert. Ein erfolgreiches Unternehmen wie die Tim Taylor Group überlegt sich ganz genau, wo sie ihr Know-how und Fähigkeiten am besten einsetzen kann. Das ist dort, wo ihre Kunden den dringendsten Bedarf haben. Die Dienstleistung, die zum Partnerglück führt.

Tim Taylor ging in eine Lücke, eine Nische

Den ständig wachsenden Bedarf an der Dienstleistung teilen sich seit der Geburt des Internet die altbekannten, klassischen Partnervermittlungen mit den online Plattformen. Die heutige Tim Taylor Partner Computer Group blickt auf eine Geschichte, die bis in das Jahr 1981 zurückgeht und ist Erfinder der Partnervermittlung nach einer wissenschaftlichen Matching Methode. Eine wichtige Strategiekomponente liegt im Erkennen von möglichen Nischen und so kam es im Jahr 1999 dazu, dass die Partnervermittlung Tim Taylor Partner Computer Group eine Nische im Markt besetzte, indem man die Vorteile beider Arten der Partnervermittler miteinander verbunden hat.

Den Kundennutzen immer im Fokus haben

Diese Aussage trifft auf die Tim Taylor Partner Computer Group, oder kurz TTPCG, perfekt zu. Bei einem erfolgreichen Unternehmen steht die Überlegung im Vordergrund, welchen konkreten Nutzen man für den Kunden schaffen kann. Wer darauf eine Antwort findet, wird auch mit besseren monetären Ergebnissen belohnt. Hier kann Tim Taylor mit einem im Markt einzigartigen Produkt punkten.

Das TTPCG Matching - Schlüssel zum Partnerglück

TTPCG setzte 1982 als erste Partnervermittlung weltweit auf eine wissenschaftliche Methode nach Dr. Döppe und entwickelte diese Methode seitdem ständig weiter: Forschung für das Liebesglück von Millionen Singles weltweit. In einigen Ländermärkten wird bei der Tim Taylor Matching Methode sogar die Blutgruppe mit berücksichtigt. Viele Europäer kennen ihre Blutgruppe noch nicht einmal. Das könnte Japanern nicht passieren. Dort gilt die Blutgruppe als wesentlicher Faktor für die Persönlichkeit. Von der Wahl des Partners bis zur Stimmabgabe für Politiker wird die Blutgruppe berücksichtigt. Schon im Jahr 1916 hatte der Arzt Kimata Hara behauptet, dass die Blutgruppe Einfluss auf die Persönlichkeit hat. Als zusätzliches Plus zur Matching Methode bietet TTPCG auch eine biometrische Gesichtstypen Auswahl nach Dr. Geoffrey McCauley an.

Erfolg durch den Tim Taylor Service rund um die Uhr

Jedes neue Tim Taylor Mitglied wird auf seinem Weg zum Partnerglück professionell begleitet. Am Anfang erfolgt die fachlich fundierte Beratung durch Tim Taylor Singleberater. Wenn auf dem Weg zum Partnerglück Fragen beim Tim Taylor Mitglied aufkommen, kann das Mitglied sich jeden Tag an 24 Stunden an das Customer Team wenden. Hilfestellung erfolgt meist innerhalb weniger Minuten in der jeweiligen Landessprache. Diesen Service bietet weder eine klassische Partnervermittlung an, noch eine online Plattform. Ebenso wenig bieten Wettbewerber verschiedene schriftliche Garantien für ihre Kunden, im Gegensatz zur Tim Taylor Group. Neben einer Leistungsgarantie gibt es das Versprechen: Wenn TTPCG nicht alle zugesicherten Leistungen erbringt, wird den Mitgliedern die Gebühr für die Dienstleistung zurückbezahlt.

Mehr Leistung für weniger Geld

Leitgedanke bei Tim Taylor war seit Anbeginn der Vorsatz, den Singles auf Partnersuche mehr Leistungen als andere Partnervermittler zu bieten und im Preislevel andere Anbieter zu schlagen. Die Aussage, dass Partnerglück am Geld nicht scheitern darf, trifft auf das Unternehmen Tim Taylor Partner Computer Group hundertprozentig zu. Ebenso einmalig ist das Tim Taylor Bonusprämien System. Neue Mitglieder, die den Service schnell bezahlen, erhalten ein hochwertiges Präsent. Zur Art der Tim Taylor Partnervermittlung wäre noch zu sagen, hochwertiger im Vergleich zu klassischen Partnervermittlungen und schneller im Vergleich zu online Plattformen.

Autor: Dr. Thomas Komarek Portal Franchise-Vergleich





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.franchise-vergleich.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Herausgeber dieser Pressemitteilung ist das Portal Franchise-Vergleich

Dies ist eine Pressemitteilung von

franchise-vergleich com

PresseKontakt / Agentur:

franchise-vergleich com

Thomas Dr. Komarek

Place de la Bourse 1

69002 Lyon

kontakt(at)franchise-vergleich.com

+1 132 39271884

http://www.franchise-vergleich.com



Datum: 23.10.2016 - 19:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1415639

Anzahl Zeichen: 4735

Kontakt-Informationen:

Firma: franchise-vergleich com

Ansprechpartner: Thomas Dr. Komarek

Stadt: Lyon

Telefon: +1 132 39271884





Diese Pressemitteilung wurde bisher 130 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung