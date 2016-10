Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert: Schmölln vorverurteilt

(ots) - Ein Jugendlicher ist gestorben. Ein Somalier, der

sich ohne Familie auf einen langen Weg nach Deutschland gemacht

hatte, um hier sein Glück zu finden. Doch es ist anders gekommen:

Der Junge setze seinem Leben selbst ein Ende.



Damit wäre eigentlich alles gesagt, denn das Schicksal des

Flüchtlings ist tragisch genug. Man könnte nun aufrichtig trauern,

wie es sich gehört. Möglichst still, ohne mediale Lautsprecher.



Doch statt dessen steht der Vorwurf im Raum, Schaulustige hätten

den jungen Mann, der auf dem Fester saß, noch angefeuert, aus dem

fünften Stock zu springen. Für das einstige Zentralorgan Neues

Deutschland und andere Blätter, die weit weg von Schmölln sind, war

die Behauptung in ihrer online-Ausgaben zunächst Tatsache. Auch an

sich Thüringen-kundige Politikerinnen wie Martina Renner (Linke) und

Katrin Göring-Eckardt (Grüne) stimmten sogleich in die

Vorverurteilung ein. Staatlich geförderten Aktivisten wie Mobit

diente der Vorfall dazu, Wasser auf ihre linksdrehenden Mühlen zu

leiten.



So weit sind wir also in Deutschland gekommen: Alles wird für

möglich gehalten. Reflexartig, ungeprüft, hysterisch. Auch, weil es

alles schon mal gegeben hat: Hohn gegen Lebensmüde aller Art,

Pöbeleien und Angriffe gegen Flüchtlinge.



Doch den Sündenfall von Medien und Politikern hat es auch schon

gegeben, damals in Sebnitz. Neonazis haben einen kleinen Jungen

ertränkt, tönte es im Jahr 2000. Doch als sich die Wahrheit

herausstellte, war es ein tragischer Badeunfall. Und die

korrigierenden Texte viel kleiner als die Schlagzeilen.



Damals gelobte die ganze Medienszene Besserung, wollte lieber

zweimal hinschauen als den Wettlauf um die - womöglich falsche -

"Breaking News" zu gewinnen. Wie es nun in Schmölln scheint, haben

einige nichts gelernt oder nichts lernen wollen. Die Stadt steht



mitten im medialen Hass. Dabei ist es so einfach: eine

Vorverurteilung ist so falsch wie ein Vor-Freispruch. Wissen ist

Macht. Und nichts wissen oder nichts Genaues wissen, macht doch was.







Pressekontakt:

Ostthüringer Zeitung

Redaktion Ostthüringer Zeitung

Telefon: +49 (0) 365 / 77 33 11 13

redaktion(at)otz.de



Original-Content von: Ostth?ringer Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Ostthüringer Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.10.2016 - 19:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1415640

Anzahl Zeichen: 2560

Kontakt-Informationen:

Firma: Ostthüringer Zeitung

Stadt: Gera





Diese Pressemitteilung wurde bisher 126 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung