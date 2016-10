BERLINER MORGENPOST: Wenn der Zug einmal rollt / Kommentar von Andreas Abel zu Flüchtlingsunterkünften

(ots) - Es rächt sich, dass bei der Auswahl der Standorte

viel zwischen Senat und Bezirken zerredet wurde. Dass es offenkundig

nicht möglich war, diese Aufgabe solidarisch zu schultern,

insbesondere nicht, weil die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den

Bezirksverordnetenversammlungen bevorstanden. Noch leben in Berlin

mehr als 20.000 Flüchtlinge in Notunterkünften. Die Stadt braucht

also dringend die geplanten Modularbauten und Containerquartiere,

wobei Erstere die bessere Form der Unterbringung versprechen. Dennoch

sollten Landesregierung und Bezirke eine ehrliche Bestandsaufnahme

vornehmen, ob die aktuelle Gesamtplanung noch Sinn macht - auch im

Hinblick auf die angestrebte gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge

auf die Ortsteile. Es muss ja vielleicht nicht Monate dauern.



Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/208480059







