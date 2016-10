WAZ: Zahlen-Voodoo um die Einbrüche

- Kommentar von Tobias Blasius zu Einbrüchen

(ots) - Sieben Monate vor der Wahl vollführen

Landesregierung und Opposition im wohl wichtigsten Kriminalitätsfeld

für das Sicherheitsempfinden vieler ein imposantes Zahlen-Voodoo.

Seit die Einbruchszahlen leicht rückläufig sind, kann der

angeschlagene NRW-Innenminister Jäger seine Statistiken gar nicht

schnell genug auf den Markt werfen. Und die CDU tut so, als sei Jäger

ein Sicherheitsrisiko. Beides ist Unsinn.



Das Einbruchsrisiko in NRW ist viel höher als im Bundesschnitt.

Der Wohnungseinbruch bleibt zudem ein weitgehend risikoloses

Verbrechen. Was die verbesserten Aufklärungsquoten wert sind, werden

erst die Verurteilungsquoten zeigen. Allzu oft reicht

Staatsanwaltschaften und Gerichten bei angeblich geklärten Fällen die

Beweislage nicht aus.



Die Landesregierung verweist zu Recht auf die ungünstigeren

Rahmenbedingungen. Stärker als Dörfer ziehen Großstädte die

Kriminalität an, NRW beheimatet 29 von 79. Bei dieser Ausgangslage

gehört der gesamte Instrumentenkasten der Kriminalisten viel

beherzter ausprobiert: zusätzliche Ermittlungskommissionen,

Schleierfahndung und die Vorhersage-Software "Predictive Policing".







