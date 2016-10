Neu: Die Themenseite "Pegida" bietet auf Deutsche-Politik-News.de eine thematische Übersicht!

Die Themenseite "Pegida" bietet auf dem News-Portal Deutsche-Politik-News.de eine Übersicht zu diesem thematischen Schwerpunkt!

(firmenpresse) - Pegida (kurz für Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes; Eigenschreibung PEGIDA) ist eine islam- und fremdenfeindliche sowie weithin als rechtspopulistisch klassifizierte Organisation.



Pegida veranstaltet seit dem 20. Oktober 2014 in Dresden Demonstrationen gegen eine von ihr behauptete Islamisierung und die Einwanderungs- und Asylpolitik Deutschlands und Europas, welche regelmäßig von Gegenveranstaltungen begleitet werden.



Ähnliche, deutlich kleinere Demonstrationen finden, zum Teil durch rechtsextreme Personen oder Gruppierungen angemeldet und organisiert, in weiteren Städten Deutschlandsstatt.



Neue Themenseiten bieten auf Deutsche-Politik-News.de Übersichten zu besonders interessanten thematischen Schwerpunkten!



Bisher behandelte thematische Schwerpunkte sind "Hanf", "Nandus in Mecklenburg", "Tornados in Deutschland", "Reichsbürger" sowie "Pegida".



Link zur Themenseite "Pegida": http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-Pegida



Seit dem 19. Dezember 2014 ist die Dresdner Gruppe unter dem Kürzel PEGIDA als Verein eingetragen. Gründer und Vorsitzender des Vereins ist Lutz Bachmann.



Wissenschaftler, Politiker, Vertreter von Religionsgemeinschaften und weitere zivilgesellschaftliche Organisationen warnen vor Nationalismus, Islamfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, die von diesen Demonstrationen ausgingen.



Seit 3. November 2014 demonstrierten in Dresden jeweils einige hundert Personen zeitlich parallel gegen die Pegida-Kundgebungen.



Link zum Dresden-Portal Dresden-News.Net: http://www.dresden-news.net



Im Dezember 2014 äußerten sich Kirchenvertreter auf Bundesebene.



Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick warf Pegida Rassenhass, das Schüren irrationaler Ängste und Sammeln diffuser Aggressionen gegen Menschen anderer Kulturen und Religionen vor. Christen dürften dabei nicht mitmachen.





Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) lehne Pegida "ohne Wenn und Aber" ab.



Der DBK-Vorsitzende Reinhard Marx verbot Katholiken die Teilnahme an Pegida-Demonstrationen nicht, da es keine Papst-Anweisung dazu gebe.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Pegida, Dresden, Themenseite, News, Portal, Deutschland" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Sonntag dem 23. September 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-Pegida



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

IT-Service

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 23.10.2016 - 20:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1415644

Anzahl Zeichen: 2801

Kontakt-Informationen:

Firma: IT-Service

Ansprechpartner: Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.