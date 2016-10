Stuttgarter Zeitung: Schulpolitik - Grün-schwarz funktioniert nur, wenn Geld zu verteilen ist

(ots) - Der Streit über die Lehrerstellen ist ein

Haushaltskonflikt, aber auch ein Koalitionskonflikt. Exemplarisch

zeigt sich: Grün-Schwarz funktioniert, solange genug Geld vorhanden

ist, das es jedem der beiden Partner ermöglicht, seinen Interessen

nachzugehen. Mehr Ganztagsschulen für die Grünen, die Stärkung der

Realschulen für die CDU. Wenn das Geld fehlt, knallt's. Das sind die

Grenzen von Kretschmanns Komplementärkoalition. Was hält diese

Koalition zusammen - jenseits der gemeinsamen Freude über das neu

gewonnene oder verteidigte Regierungsamt? Winfried Kretschmann

schwebt über heiligen Wassern und konzentriert sich auf die großen

Fragen. Dabei mangelt es in den Niederungen am Management, das

zeigte schon der von Agrarminister Peter Hauk (CDU) angezettelte

Streit mit den Grünen über die Windräder im Staatswald. Im Fall der

Lehrerstellen erwies sich überdies, dass in der CDU die eine Hand

nicht weiß, was die andere tut. Unmittelbar bevor die

Kultusministerin mit ihrem Alarmruf an die Öffentlichkeit ging, hatte

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart noch seine tiefe Befriedigung

über den gelungenen Etat kundgetan. Und Thomas Strobl, der

Vizeministerpräsident, ist zwar viel unterwegs, aber viele fragen

sich, wohin.







