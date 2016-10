Gesundheit-Infos-247.de informiert mit News, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon zum Thema Gesundheit!

Die Homepage Gesundheit-Infos-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, einem Forum und einem Lexikon zum Thema Gesundheit!

(firmenpresse) - Gesundheit ist ein Zustand des körperlichen und/oder seelischen Wohlergehens, der einerseits subjektiv erlebt, andererseits aber auch objektiv beurteilt werden kann.



Während sich die Krankheit zum Teil objektiv nachweisen bzw. beweisen lässt (medizinische Diagnose), ist dies bei der Gesundheit nicht immer, oder nicht immer in vollem Umfang, der Fall.



Je nach wissenschaftlicher Disziplin wird der Begriff Gesundheit unterschiedlich verstanden, und auch der subjektive Gesundheitsbegriff jedes Einzelnen variiert stark, z.B. abhängig von Alter, Geschlecht, Bildung und kulturellem Hintergrund.



Weiterführender Link zum Gesundheits-Portal Gesundheit-Infos-247.de: http://www.gesundheit-infos-247.de



Gesundheit ist ein wichtiger persönlicher und gesellschaftlicher Wert - ihre Bedeutung wird aber oft erst bei Krankheit oder mit zunehmendem Alter erkannt.



Welche Einschränkungen mit dem Verlust von Gesundheit verbunden sind, wird oft erst dem alternden Menschen bewusst - durch eigene durchgestandene Krankheiten, gesundheitliche Probleme im Umfeld und das sich nähernde Lebensende.



Vorsorgeprogramme für jüngere Altersgruppen werden propagiert, laufen aber oft ins Leere.



Weiterführender Link zu den Gesundheits-News: http://www.gesundheit-infos-247.de/modules.php?name=News



Sozialepidemiologiosche Untersuchungen belegen, dass die privilegierten Schichten in Deutschland gesünder sind und eine längere Lebenserwartung haben als Menschen, die über geringere Bildung, Einkommen und Berufsstatus verfügen.



Es zeigen sich deutliche schichtspezifische Unterschiede beim Gesundheits- und Krankheitsverhalten, z.B. Ernährung oder Rauchen, was zu einer gesundheitlichen Ungleichheit, zu Unterschieden in der Mortalität und Morbidität führt.



Die Frage nach einem gesunden Leben ist aus der Perspektive der Ungleichheitsforschung somit nicht nur eine gesundheits- sondern stets auch eine sozialpolitische Frage.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Gesundheit-Infos-247.de, Gesundheit, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links, Lexikon, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 22. Oktober 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.gesundheit-infos-247.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

IT-Service

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 23.10.2016 - 21:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1415655

Anzahl Zeichen: 2621

Kontakt-Informationen:

Firma: IT-Service

Ansprechpartner: Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.