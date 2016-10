Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Hacker-Attacken

(ots) - Hacker haben Websites wie Twitter und Netflix in

die Knie gezwungen. Der Angriff war nicht besonders raffiniert,

wurde aber mit enormer Wucht vorgetragen. Kriminelle haben unter

anderem aus intelligenten Geräten wie Kameras, Druckern und Routern

ihre Armee geformt und in den Kampf gegen die Knotenpunkte des

Internets geschickt. Bald können Hacker auch in der Küche

rekrutieren, denn inzwischen statten die Hersteller auch Toaster,

Spülmaschinen und Kühlschränke mit elektronischer Intelligenz aus:

Das Internet der Dinge wächst rasant. Aber dort gelten nicht die

gleichen (Sicherheits-)Regeln wie im Rest des Internets.

Unzureichende Verschlüsselung und andere Schwachstellen machen die

Geräte angreifbar. Weil die Hersteller auf den Cent gucken, könnten

Hacker bald aus Haushaltsgeräten Botnetze knüpfen. Erste Erfahrungen

mit Computer-Intelligenz in Autos haben gelehrt: Wo Geräte mehr

können, als ihren primären Zweck zu erfüllen, wird diese Möglichkeit

missbraucht. Die Hersteller müssen handeln. Und die Kunden müssen

bereit sein, die Rechnung dafür zu bezahlen. Sonst wird der schlaue

Toaster bald gegen seinen Besitzer eingesetzt.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 23.10.2016 - 21:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1415656

Anzahl Zeichen: 1504

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 106 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung