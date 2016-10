Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Schaulustige Gesellschaft

Anstand muss Anstand bleiben

Jörg Rinne

(ots) - Gaffer stoppen an deutschen Autobahnen, um

Bilder von Unfallopfern und deren zerstörten Fahrzeugen zu machen.

Horrorclowns springen in unseren Städten aus Verstecken und

erschrecken Passanten, nur um klickträchtige Videos für Youtube zu

produzieren. Und Schaulustige mit dem Smartphone in der Hand feuern

in Thüringen einen psychisch gestörten jungen Somalier an, von einem

Hochhaus zu springen. Widerlich! Was ist los in dieser Gesellschaft?

Zählt nur noch der schadenfreudige Beifall im Internet? Wo ist

eigentlich unser Anstand geblieben? Werfen wir einen Blick ins

Wörterbuch der Soziologie. Dort heißt es: "Als Anstand wird ein als

selbstverständlich empfundener Maßstab für ethisch-moralischen

Anspruch und Erwartung an gutes oder richtiges Verhalten bezeichnet.

Der Anstand bestimmt die Umgangsformen und die Lebensart."

Verabschieden wir uns also gerade von unserer Lebensart? Natürlich

verändert die digitale Revolution unsere Lebenswirklichkeit radikal.

Wir kommunizieren anders, wir senden und empfangen Informationen auf

neuen Wegen. Doch wer sagt eigentlich, dass sich damit auch unsere

Umgangsformen verändern müssen? Auch im digitalen Zeitalter können

Respekt und Verantwortung füreinander uneingeschränkt gelten. Diese

Moralvorstellungen werden von den meisten Menschen in diesem Land

immer noch gelebt. Es wird deshalb Zeit, den selbstverliebten

Voyeuren ihre Grenzen aufzuzeigen. Nicht alles was man kann, darf man

auch tun.







