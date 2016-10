Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Suche nach neuen Koalitionsmöglichkeiten

(ots) - Eine Lockerungsübung: So nennt die Stuttgarter

SPD-Bundesabgeordnete Ute Vogt das Treffen von rund 100

Parlamentariern der SPD, Grünen und Linkspartei, um Grundlagen einer

Regierungskoalition nach der Bundestagswahl 2017 auszuloten.

Demokratische Routine sozusagen. Ohnehin liegt Rot-Rot-Grün noch ein

großer Stein im Weg. Vieles deutet darauf hin, dass in

Nordrhein-Westfalen nach der Landtagswahl im Mai das rot-grüne

Bündnis von Gabriel-Unterstützerin Hannelore Kraft nicht zuletzt an

inneren Spannungen zerbrechen könnte. Dann werden auch im Bund die

Karten neu gemischt. Wie auch immer: Eine Republik, in der nach der

Bundestagswahl die AfD auf der Oppositions-und die Linke auf der

Regierungsbank sitzt, würde eine andere sein. Und keine bessere.







