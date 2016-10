Leipzig-News.Net informiert mit News, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon zum Thema Leipzig!

Die Homepage Leipzig-News.Net informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, einem Forum und einem Lexikon zum Thema Leipzig!

(firmenpresse) - Leipzig (Mundart Leibzsch) ist eine kreisfreie sowie die größte Stadt im Freistaat Sachsen.



Mit einer Zunahme der Bevölkerungszahl von über 18.000 zwischen Ende 2014 und Ende Februar 2016 ist Leipzig die am schnellsten wachsende Großstadt Deutschlands und mit über 570.000 Einwohnern (31. März 2016) die zehntgrößte Stadt der Bundesrepublik Deutschland.



Für Mitteldeutschland ist Leipzig ein historisches Zentrum der Wirtschaft, des Handels und Verkehrs, der Verwaltung, Kultur und Bildung sowie für die "Kreativszene".[8]



Weiterführender Link zum Leipzig-Portal Leipzig-News.Net: http://www.leipzig-news.net



Die Stadt Leipzig ist über die Grenzen Deutschlands hinaus auch durch die Leipziger Messe bekannt.



Sie gilt als einer der ältesten Messeplätze der Welt, dessen Tradition auf das vom Meißner Markgrafen Otto dem Reiche im Jahr 1165 verliehene Marktrecht zurückgeht.



Im Jahr 1996 wurde ein neues und modernes Messegelände am Stadtrand erbaut und begonnen, neue Nutzer für die Alte Messe Leipzig zu suchen.



Die Leipziger Messegesellschaft steht seither national in Konkurrenz mit vielen, oft erheblich größeren Standorten wie Hannover, Frankfurt oder Düsseldorf und muss sich in einem engen Markt behaupten.



Zu den wichtigsten Messen des Jahres in Leipzig zählen heute die Leipziger Buchmesse, die Zuliefermesse Z sowie die Industriemesse Intec, die Publikumsmesse Haus Garten Freizeit, die Messe Touristik & Caravaning International sowie die Auto Mobil International.



Weiterführender Link zu den Leipzig-News: http://www.leipzig-news.net/modules.php?name=News



Die im Jahr 1409 gegründete Universität Leipzig (Alma Mater Lipsiensis) ist die zweitälteste durchgehend bestehende Universität auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland.





Die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) trägt seit 1992 ihren heutigen Namen und entstand aus der Technischen Hochschule Leipzig.



Die Handelshochschule Leipzig (HHL) wurde am 25. April 1898 gegründet und zählt heute zu den besten Business Schools Deutschlands.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Leipzig-News.Net, Leipzig, News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links, Lexikon, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 22. Oktober 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.leipzig-news.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

IT-Service

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 23.10.2016 - 22:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1415661

Anzahl Zeichen: 2754

Kontakt-Informationen:

Firma: IT-Service

Ansprechpartner: Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.