Hämmerling Group Logistic GmbH nimmt in Paderborn 6000 Quadratmeter große Halle mit Kranlagen in Betrieb

Die Hämmerling Group Logistic GmbH (HG-Logistic GmbH), eine in Paderborn ansässige Spedition mit rund 200 Fahrzeugen und einem Logistiknetzwerk mit Standorten in Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei, hat sein Dienstleistungsspektrum weiter ausgebaut. In einer vor kurzem erworbenen 6000 Quadratmeter großen Halle direkt neben dem Firmengelände stehen ab sofort nicht nur weitere Lagerflächen für Güter aller Art, sondern auch eine fest installierte Decken-Krananlage mit einer Hebeleistung von bis zu 16 Tonnen zur Verfügung. Von der auf modernste Logistik- und Sicherheits-Standards angepassten Einrichtung profitieren insbesondere Unternehmen, die nicht palettierbare Materialien wie Stahl, Holz oder Container sicher und schnell be- und entladen wollen. Bislang mussten die Nutzer hierfür nicht selten weite Wege zurücklegen.

(firmenpresse) - Die neue kranbare Halle, die in den letzten Monaten aufwendig umgebaut und modernisiert wurde, bietet für die Nutzer eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und individuellen Vorteilen. So lässt sich der Lagerbereich für Kunden in Sektionen ab 250 qm aufteilen und mit speziellen Sicherheitsmaßnahmen, einer Temperaturführung oder besonderen Zugangssystemen versehen. Auch der Einsatz von speziellen Regalsystemen ist für den Kunden in individueller Absprache zu realisieren. Zu den Mehrwerten der Halle zählen darüber hinaus ein hochmodernes Video-Sicherheitssystem und vier Sektionaltore, die den Umschlag komplett unter Dach ermöglichen, was sich besonders bei feuchtigkeitsempfindlichen Gütern als Vorteil erweist. Auch das Be- und Entladen von Containern ist in diesem Zusammenhang möglich.



„In der Region so noch nicht vorhanden.“



Jan Bellendorf, einer der beiden Geschäftsführer der Hämmerling Group Logistic GmbH, sieht in der neuen Halle ein „Angebot, das verbunden mit unserem Service in der Region so noch nicht vorhanden ist“. Zudem, so der 38jährige, verknüpfe sie sich ideal mit anderen Angeboten des international erfolgreichen Unternehmens. „Wir betreuen Kunden aus unterschiedlichsten Branchen, darunter Automobilzulieferer sowie Unternehmen der Elektrotechnik und des Baugewerbes“, so Bellendorf. „Ihnen bieten wir zum einen die Spedition mit der Abwicklung von Stückgut-, Teilpartien- und Komplettladungen, aber darüber hinaus auch Consulting, Distribution, Warehousing und die Abwicklung von Value Added Services im In- und Ausland. Mit unseren nahezu 250 Mitarbeitern können wir unseren Kunden nun also ein Rundum-sorglos-Paket im Bereich Logistik anbieten.“



Erfolgsgeschichte



Die Hämmerling Group Logistic GmbH startete offiziell am 1. Januar 2011 ihren Betrieb. Grundlage hierfür war der Erwerb eines Logistikunternehmens aus Paderborn, das zum Zeitpunkt der Übernahme über einen gewachsenen Kundenstamm für internationale Transporte sowie Lagerlogistik verfügte. Ein Fuhrpark von 145 LKW gehört von Beginn an zum Unternehmen. Aufbauend auf einem mittelständischen Profil und den damit verbundenen Vorteilen wie flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und Flexibilität, entwickelte sich der zur Hämmerling Group gehörende Geschäftsbereich danach sehr erfolgreich weiter.





Hidden Champion



Heute wird das hocheffiziente, europaweit agierende Logistikunternehmen auch als „Hidden Champion“ bezeichnet. Zum Bestand gehören jetzt ein Fuhrpark von knapp 200 Fahrzeugen sowie ein Logistiknetzwerk mit Standorten in Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei. Geplant ist, bedacht in neuen Segmenten zu wachsen. Neben Bereichen wie Warehouse Management und der Umsetzung von kundenindividuellen Projekten, zählen hierzu vor allem das Management kompletter internationaler und multimodaler (alle Verkehrsträger umfassende) Logistikketten aus einer Hand. Ein Management mit Erfahrung in diesen Bereichen unterstützt diese Entwicklung.





Über die Hämmerling Group Logistic GmbH

Die Hämmerling Group Logistic GmbH (HG-Logistic GmbH) ist ein stark wachsendes, europäisches Logistikunternehmen. Sie ist Teil der Hämmerling Group, einer international agierenden, familiengeführten Unternehmensgruppe in den Bereichen Reifengroß- und -einzelhandel, Logistik, IT und Marketing mit Sitz in Paderborn. Die HG-Logistic verfügt über einen Fuhrpark von knapp 200 Fahrzeugen sowie ein Logistiknetzwerk mit Standorten in Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei. Das Angebotsspektrum reicht von der Distribution über die Kontraktlogistik bis zum Consulting. Erfahren Sie im Internet mehr unter www.hg-logistic.com.



