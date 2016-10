Leuchten-Klassiker für die Wand: Luxo L-1 Wall

Vielseitig, qualitativ hochwertig und im eleganten Design präsentiert Glamox Luxo die L-1 Wall und damit die erste Wandversion der weltbekannten Schreibtischleuchte.

(firmenpresse) - Hildesheim, Oktober 2016 – In ihrer ursprünglichen Form mit langem Federarm und Tischklemme oder Standfuß ist die Luxo L-1 zu der wohl berühmtesten Schreibtischlampe der Welt geworden. Seit 1937 verkauften sich bis heute mehr als 25 Millionen Leuchten, was das Designerstück zu den Spitzenreitern der langlebigen Klassiker zählen lässt. Technisch stets up to date ist die Luxo L-1 nicht nur als LED-Version erhältlich, sondern wird ab sofort auch als Luxo L-1 Wall zur Befestigung an der Wand vorgestellt. Glamox Luxo bietet mit der neuen Variante des Klassikers eine enorm vielseitige und formschöne Leuchte für Büroumgebungen, Wohnräume, Schlafzimmer oder Küchen an.



In der neuen Form L-1 Wall schafft ein 20 cm langer Arm dem Klassiker eine neue dekorative Verwendung. Design und Lichtausbeute des Leuchtenschirms bleiben im Vergleich mit dem Tischmodell unverändert. Lediglich die Montage an der Zimmerwand durch die mitgelieferte Wandhalterung ist neu und unterstreicht die Vielseitigkeit des klassischen Modells. Bedienen lässt sich die Leuchte über einen An- und Ausschalter inklusive Dimmung direkt am Schirm. In neuer Form ermöglicht die L-1 Wall konzentriertes Arbeiten am Tisch und gemütliches Entspannen im Wohnbereich gleichermaßen. In eleganten Büros sowie im eigenen Zuhause ist die Leuchte ein schicker Hingucker und ein wahres Highlight. Die Luxo L-1 Wall vereint moderne Technik und Funktionalität mit klassischem Design.



Verfügbarkeit

Die Luxo L-1 Wall ist ab sofort in Schwarz, Weiß sowie Aluminiumgrau im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zu den verschiedenen Versionen der L-1 sind unter http://glamox.com/de/products/l-1/ zu finden.







Die Glamox Luxo Lighting GmbH ist ein Unternehmen der Glamox Gruppe. Glamox ist ein norwegischer Industriekonzern und entwickelt, produziert und vertreibt professionelle Lichtlösungen für den globalen Markt. Glamox Luxo Lighting ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich sowie Schweiz und bietet ein komplettes Produktsortiment für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.



Die Glamox Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit ca. 1.300 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Produktionsstandorten in mehreren europäischen Ländern, Asien und Nord- und Südamerika. Der Jahresumsatz 2015 betrug 266 Millionen Euro. Der Konzern beinhaltet eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung wie Glamox, Aqua Signal, Luxo, Høvik Lys und Norselight. Um die Kundenbedürfnisse und Erwartungen zu erfüllen, setzt Glamox sich für die Bereitstellung hochwertiger Produkte, Lösungen, Service und Support ein.



