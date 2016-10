Saarbrücker Zeitung: Jedes 20. Kind in Deutschland leidet unter materieller Not - Differenziertes Bild im Armuts- und Reichtumsbericht

(ots) - Jedes 20. Kind in Deutschland ist mit

materieller Not konfrontiert. Seit dem Anstieg bis Mitte des

vergangenen Jahrzehnts hat sich die Armutsrisikoquote von Kindern

aber nicht weiter erhöht. Das geht nach einem Bericht der

"Saarbrücker Zeitung" (Montag-Ausgabe) aus dem Entwurf des neuen

Armuts- und Reichtumsberichts hervor, der gegenwärtig in der

Bundesregierung abgestimmt wird und dem Blatt vorliegt.



"Nur wenige Kinder in Deutschland leiden unter materieller Not",

heißt es darin. Betrachte man den Anteil der Haushalte "mit einem

beschränkten Zugang zu einem gewissen Lebensstandard und den damit

verbundenen Gütern", dann seien fünf Prozent der Kinder betroffen.

Das sei deutlich weniger als im EU-weiten Schnitt mit neun Prozent.

Von den insgesamt 12,9 Millionen Kindern in Deutschland hätten

allerdings bis zu 2,4 Millionen, also mehr als ein Fünftel, ein

Armutsrisiko, weil die Haushalte, in denen sie lebten, über weniger

als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens verfügten.



Am höchsten sei das Armutsrisiko von Kindern, wenn beide

Elternteil ohne Job seien. Es beträgt dann etwa 60 Prozent. Betroffen

davon sind rund eine Million Kinder. Ist jedoch ein Elternteil in

Vollzeit erwerbstätig, fällt das Armutsrisiko für Kinder laut dem

Berichtsentwurf "schon deutlich auf etwa 15 Prozent". Bei einer

Vollerwerbstätigkeit beider Eltern sind es nur noch drei Prozent.

Diese Konstellation komme in Deutschland allerdings nur bei knapp

jeder siebten Paarfamilie vor.



Laut Textentwurf ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die in

sogenannten Bedarfsgemeinschaften mit Hartz IV leben, zwischen 2010

und 2015 um fünf Prozent gesunken.







