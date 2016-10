Rheinische Post: NHL-Star Ehrhoff kehrt in die DEL zurück, aber nicht zu den Krefeld Pinguinen

(ots) - Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff

wechselt zurück in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL). Das sagte der

34 Jahre alte Verteidiger, der in der nordamerikanischen Profiliga

NHL keinen Vertrag mehr erhalten hatte, der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Zu welchem Verein

er wechseln wird, ließ er offen. Sein Heimatverein allerdings, die

Krefeld Pinguine, wird es nicht sein. "In einem persönlichen Gespräch

habe ich dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass ich nicht für die Pinguine

spielen werde", sagte Ehrhoff der Redaktion. "Meine Entscheidung hat

primär keine finanziellen, sondern nur sportliche Gründe. Ich möchte

mich für einen Klub entscheiden, bei dem ich mich so optimal wie

möglich auf die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele

vorbereiten kann." Nachdem Christian Ehrhoff vor drei Wochen ein

Angebot der Boston Bruins aus der NHL abgelehnt hatte, weil er dort

nicht die Rolle des siebten Verteidigers übernehmen wollte, hatte die

Jagd nach dem besten deutschen Verteidiger begonnen. Angeblich sollen

unter anderem die Kölner Haie Interesse an einer Verpflichtung des

862-fachen NHL-Spielers haben.







